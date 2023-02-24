28歲正妹名媛遭「碎屍斷頭」　港警抵現場！鄰居驚：聽到女人叫聲

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大陸 大陸焦點 特派現場

名媛蔡天鳳遭「碎屍慘死」　港警抵現場！鄰居驚：聽到女人叫聲

▲香港名媛蔡天鳳。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

▲香港名媛蔡天鳳遇害死亡。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

文／香港01

日前失蹤的28歲名媛蔡天鳳Abby Choi，被發現在大埔遇害身亡，更遭人碎屍，消息指，警方拘捕死者前夫的家人等2男1女。大批警員今日（24日）在龍尾村調查，封鎖一座3層高村屋，以及村屋前方一輛掛有中港牌的白色七人車。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫亦到場調查。

附近一名街坊蘇太表示，於前晚（22日）約10時許曾聽到村屋附近有嘈吵聲及女人叫聲，包括有人高呼「來啦！」，持續近一小時，「好吵，我個仔（翌日）要返學」，惟未知對方身份，並未見有人報警。

▲港警封鎖名媛命案現場。（圖／翻攝自香港01）

▲大批港警員24日傍晚在龍尾村調查。（圖／翻攝自香港01，下同）

附近村屋住戶張先生則說，每間村屋均有指定車位，涉案位於地下的單位已空置數月，他大約在本周才開始留意到屋前的中港車，估計住戶亦是於相若時間搬入，但一直未見有人將家俬搬入。他又稱，龍尾村晚上「安靜很容易聽到聲音」，如涉案者有做什麼，居民應會聽到，但他近日都未聞有嘈吵聲。

蔡天鳳過往經常出席時裝周活動，近日更登上時裝雜誌封面，與不少圈中名人相識，早年曾結婚及育有兩子女，其後於2016年與現任丈夫、譚仔米線「太子爺」在2016年12月9日結婚，當年任司儀的人便是「金牌司儀」林盛斌 （阿Bob）。她與「五哥」譚澤均及其妻子邱美鳳於物業及商業上亦有往來，2018年向夫婦購入荔枝角曼克頓山一個高層單位。而蔡天鳳現時及過去為4間公司董事，其中一間已告解散的公司，公司秘書為譚澤均。

▲港警封鎖名媛命案現場。（圖／翻攝自香港01）

消息指，蔡天鳳於本月21日被報失，失蹤前正準備前往大埔接與前夫所生的女兒，惟及後下落不明，案件隨即轉交西九龍總區重案組接手跟進，認為案件有可疑，相信蔡天鳳經已遇害，循謀殺方向調查。至今日下午，探員於大埔龍尾村一單位發現蔡天鳳屍首，惟屍身並不完整，相信遭人碎屍。消息稱警方拘捕死者前夫的家人等3人。

警方本周三（22日）曾發布尋找失蹤人口蔡天鳳的資訊，指28歲中國籍女子蔡天鳳於21日失蹤，她當日中午2點15分最後露面後不知所蹤，當時有攜帶身份證、現金及手提電話。

▲港警封鎖名媛命案現場。（圖／翻攝自香港01）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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