和台灣必勝客PK？日本麥當勞推「3款漢堡」　網笑：得罪整個亞洲

▲3款亞洲風味新漢堡。（圖／翻攝自日本麥當勞官網）



實習記者林郁婷／綜合報導

台灣必勝客日前推出「呷霸王紅糟肉圓比薩」，讓人笑稱「義大利人被惹怒了」，沒想到日本麥當勞也推出3款「亞洲風味漢堡」，有住在日本的網友去嚐鮮後，感想是「日本麥當勞跟台灣必勝客都不怕得罪外國人」。文章一出引起熱議，還有網友分享吃完心得。

臉書粉專「なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi）」發文表示，日本麥當勞這個月推出3款亞洲風味漢堡，有「油淋雞麥香雞」、「擔擔雙層牛肉堡」以及「甜辣醬鮮蝦堡」。粉專透露，「我只吃過擔擔雙層牛肉堡，感想是日本麥當勞跟台灣必勝客都不怕得罪外國人，很棒。」

▲網友笑稱新口味得罪整個亞洲。（圖／翻攝自Facebook／なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi））



貼文曝光後，網友紛紛笑回，「這是得罪系列嗎？」、「現在在比誰可以得罪最多人嗎」、「笑死，要得罪整個亞洲吧」、「這三個都很可怕」、「會不會出現珍珠奶茶漢堡…」、「擔擔牛肉堡到底是擔在哪裡？」

還有網友分享吃過的心得，「（油淋雞麥香雞）我覺得配飯吃（？？？）應該會好一點…」、「擔擔雙層牛肉堡那個我吃完有點無言，早知道點正常的大麥克就好」、「個人覺得擔擔比較好吃，另外兩款真的還好，油淋雞只有雞的味道，沒有油淋」、「我吃了甜辣醬鮮蝦堡！我自己是覺得有月亮蝦餅的感覺」。

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