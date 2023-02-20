人妻帶孩子出軌小王！搭肩勾手「摸進褲子口袋」　綠夫見照片崩潰

▲人妻帶孩子約會小王，「勾手雨中散步」照片超親密，綠帽夫氣炸提告，（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

台北一名林姓人妻與李姓丈夫結婚7年並育有2子，不料她卻與一名單身王姓男子發生婚外情，她甚至帶著孩子與小王開心旅遊，在孩子面前與小王做出親密動作，李男直到離婚後才得知2人早就有一腿，氣得到法院提告2人求償200萬元。台北地院法官審理後，依林、王社會經濟地位，判處2人得賠償李男20萬元。

根據判決書指出，李男指控林女與王男，他2014年林女結婚，婚後育有2子，平日家庭開銷都由他負責，不料林女2021年8月竟出軌王男，自此對他的態度逐漸惡劣，不時妨礙他與孩子相處，還帶孩子與王男外出與過夜，讓他精神遭受極大打擊，他也拿出一系列2人搭肩、勾手、共同搭車進入住宅等照片作證。

對此，林女出庭時主張，依李男出示的照片顯示，她與王男的互動並未逾越男女分際，認為李男的主張缺乏證據。小王則辯稱，他從小在國外念書，個性較為外放，交友時較不拘小節，加上雖未結婚，但很喜愛孩子，與林女及其孩子相聚，只是一般朋友聚會，並未侵害李男配偶權。

▲法官認為，王李2人互動親密，並非普通朋友關係。（示意圖／記者黃克翔攝）

台北地院一審法官表示，李男出示的照片可以看見，王男在替林女抱孩子時，林女曾伸手到王男褲子後方的口袋內拿物品，其他還有2人做出互勾手臂散步，抱孩子在雨中一起撐傘搭肩，畫面宛如一家三口，顯見2人互動親密，並非止於普通朋友，有相當親暱程度之男女情感、肢體往來，嚴重破壞李男婚姻圓滿。

法官根據林女與朋友的LINE對話截圖，發現林女曾經告訴朋友，「請你不要再為他講話了……，你不要因為我現在有跟XXX在一起，就覺得我把他看成是壞人」等，認為王男供詞實屬卸責之詞，不予以採信，考量李男所受之精神痛苦及林、王社會經濟地位，判處林、王得賠償李男20萬元，全案可上訴。