浴室用太久害她「拉在褲底」！恐怖女房客挖屎抹室友：下次塗妳臉

▲黃女不滿浴室等太久，竟然拿大便抹在室友身上。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名黃姓女子不滿室友洗澡太久，導致她拉肚子在褲子上，氣得挖起內褲裡的大便，朝室友身上塗抹，甚至還嗆聲「下次我就直接抹在她的臉上」，行為相當噁心。台灣高等法院二審依照強暴侮辱罪，判黃女拘役59天，得易科罰金。

根據判決書內容，黃女在台北一處雅房租屋，平時要與2名室友共用浴室，豈料2021年3月某天因為不滿室友小花（化名）洗澡洗太久，氣得拿出內褲裡的大便，朝小花的頭部、身上狂抹，浴室裡面也留下了噁心的大便紋路。

▼黃女不滿小花洗澡太久，竟拿出拉在褲子上的大便，朝對方身上抹去。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



小花遭到攻擊，氣得找房東訴苦，沒想到只是洗個頭髮，也會遭到大便攻擊。房東傳訊息與黃女溝通，對方卻還放話「下次我就直接抹在她的臉上」、「這次抹大便潑糞事件讓她學會教訓終身難忘」，完全沒有認錯的意思。

小花氣得將黃女告上法院，台北地院一審依照公然侮辱罪，判黃女拘役59日、得易科罰金。黃女不服，再提起上訴，高等法院則認為，黃女以塗抹糞便的強暴方式侮辱小花，不僅無濟於紛爭解決，反而滋生更多的衝突與問題，採取的強暴侮辱方式，更是對小花的人格尊嚴產生負面影響，因此改依強暴侮辱罪，判黃女拘役59天、得易科罰金。