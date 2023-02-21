　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

比超商還低！基層警深夜勤務「時薪僅150」　資深警怒：誰願意做

有員警透露，只要上層不改變勤務與績效每次都「All In」的政策，警力永遠都補不足。（圖／報系資料照）

▲有員警透露，只要上層不改變勤務與績效每次都「All In」的政策，警力永遠都補不足。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

《公務員服務法》修正案上路後，警政署在沒有完整配套措施的狀況下，變相站在法律的制高點剋扣員警薪水，讓基層員警群情激憤，但一位不具名的資深員警建議，要改變現況，就得從警界的結構面下手，警界管理高層得改變警力無上限的舊有觀念，「有多少人做多少事，增加基層深夜勤加給，縮短基層的被剝奪感」，才能徹底解決這些問題。

資深員警表示，公服法所引起的爭議無非是警政署在不補足人力、勤務量沒有減少，甚至暴增的情況下強行剋扣加班時數，當然會引起公憤，且警界長官多半沒有人力成本的觀念，如果遇到憂心影響仕途的長官，對於勤務編排往往喜歡將所有警力一次「All In」，但把警力全數撒出去時，當然沒有人可以執行日常勤務。

他解釋，依現有派出所勤務來看，一般派出所除須執行日常安全維護等勤務外，還被「行政協助」四字壓死，所需協助業務包山包海，各個行政機關只要超過下班時間多會以警察有「公權力」為由，要求民眾找「警察協助」，讓民眾長久下來深植「警察萬能」的觀念。

專案小組因偵辦案件等特殊性，往往無法配合規定，一天上班時數不得超過12小時之限制，「總不可能辦案辦到一半就下班」。（圖／報系資料照）

▲專案小組因偵辦案件等特殊性，往往無法配合規定，一天上班時數不得超過12小時之限制，「總不可能辦案辦到一半就下班」。（圖／CTWANT提供）

他以汽機車改排氣管為例，一般人只要眼睛不瞎、耳朵不聾都知道有沒有改管，但依現有警方職權無法直接開罰，必須由監理站人員進行開罰，但民眾往往無法理解，也聽不進解釋，因此一轉身就檢舉、投訴警察瀆職。

若以偵查隊的運作現況來看，以1月來說，警政署實施「加強重要節日維護安全工作」專案，加強取締賭博、毒品等相關業務，但這些業務「平常就已經在做，不是只有過年才抓」，2月肅槍、掃毒、打黑等專案接踵而來，在種種績效壓力下，又得被迫符合公服法的畸形輪班機制，「早上一定會有一大段時間被迫勤休」。

資深員警透露，專案小組因偵辦案件等特殊性，往往無法配合公服法規定，一天上班時數不得超過12小時之限制，如今不僅人沒有變多、上層狂催績效，還得為了符合公服法需勤休8小時機制，等於強迫他們上兩段班，無法跑地檢署押送人犯或送公文，讓他忍不住問，「公服法的本意不是要維護大家的健康權，為什麼卻讓大家作息越來越亂？」

此外，警界知情人士也提出解方表示，新制上路引起最大的爭議莫過於，年資淺的基層員警就算加班超時，因為原有俸點過低，不論是舊制還是新制都領不到超勤天花板，當天花板上限又從1.7萬提高1.9萬元，能領到天花板的又多是資深員警，而這群人也因為年資關係多半擔任管理職務，無疑造成基層的剝奪感被加強，進而造成警員與警官的對立加深。

資深員警指出，提高基層輪值的深夜勤加給才能縮小員警和高官的加班費差距（圖／黃耀徵攝）

▲資深員警指出，提高基層輪值的深夜勤務加給，才能縮小員警和高官的加班費差距。（圖／CTWANT提供）

他指出，要想減緩對立情緒，最重要的是提高基層輪值的深夜勤加給，以此縮短基層和高官的超勤請領差距，「超商大夜時薪都250了，年輕基層員警輪值夜班除有一定風險之外，加班時薪僅有150，這樣還有誰願意來當警察？」

他最後也向警方高層呼籲，希望高層能真正重視基層的聲音，「不要有媳婦熬成婆的觀念，我們被一路虐待過來不代表現在的年輕一輩也要被虐待，錯的事情做久了不會變成對的，只希望長官能真的為了基層著想做出全盤考量。」

針對基層員警的反彈，警政署表示，警察人力至1月底尚有900餘缺額，已自保總人力調派支援，並不至於出現人力無法支援勤務的狀況，對於深夜超勤加班費的部分，警政署已兩度建議加成調高，但行政院需考量所有公務員狀況，故並未同意，警政署仍會繼續爭取。有關目前服勤時數，主要以10小時為度，必要時可延長至12小時，主要目的就是為了處理突發狀況所保留的彈性；至於偵辦案件與重大刑案，雖然可依規定放寬，但大原則仍以3個月不超過240小時為度，希望各單位可以適度調度人力，同時兼顧治安與員警健康。

延伸閱讀
血汗警察1／限制超勤被迫吞加班黑數　員警控警署訴諸忠誠搞情勒
女收藏家輕輕碰…127萬藝術品「啪，沒了」　觀眾曝：以為是行為藝術
楊千嬅攜子報考面試官「當場手機Google」　她一個答案兒子順利被錄取

ET快訊
他買10張星宇「等股價飛100元」　上完廁所慘了
快訊／微軟宣布與任天堂簽約！　提供Xbox所有遊戲給對手
《放羊的星星》CP合體！　劉荷娜隔16年重逢林志穎
松山高中罰學生「舉牌洗門風」　教育局調查認定：校方不當管教
日本搭小黃「運將一聽台灣人」秒道謝！　車資竟被刷退
快訊／流感一周增4死！　最年輕才30多歲病逝
T1正在鬥毆！「台啤18號正妹」煞到全場　IG被神出：戀愛了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹聯幫忠堂元老「弟哥」董桂均病逝　幫主黃少岑現身弔唁

前台南市經發局長陳凱凌涉貪　「有逃亡滅證之虞」延押2個月

台74線驚見「雙人沙發」擋路中央　貨車駕駛小跑步「領回」

刑事局攻堅詐欺機房！天道盟份子1年削4千萬　鈔票整疊塞抽屜

恐怖畫面曝！台南砂石車高速闖紅燈　騎士出涵洞瞬間遭擊落

另類移動神主牌！屏東男酒後龜速騎單車　議員+員警護送返家

桃園男散步誤闖倉庫慘遭反鎖一整夜　暖警靠監視器尋獲解困

早餐店老闆偷吃女員工！色問「妹妹還痛嗎」　母：看到兒摸她屁股

口罩沒戴好遭客運司機嗆「他X的老人」不給下車　退伍連長委屈求助

批黃承國黑道出身挨告　蘇煥智加碼：賴清德要解釋陳宗彥、爐碴案

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

PLG啦啦隊干擾林書豪罰球　場邊扭臀...球迷批：太超過

為中風夫祈福磕頭流血　媽祖神轎靠身上她痛哭

三寶亂開車門「下一秒對折」尷尬了　一票人直呼：今日最舒壓

228連假到六福村！踏上「紅鼻子馬戲」奇幻旅程 沉浸嘉年華氛圍

廢棄冷媒桶環保再利用　客製化存錢筒、置物箱

竹聯幫忠堂元老「弟哥」董桂均病逝　幫主黃少岑現身弔唁

前台南市經發局長陳凱凌涉貪　「有逃亡滅證之虞」延押2個月

台74線驚見「雙人沙發」擋路中央　貨車駕駛小跑步「領回」

刑事局攻堅詐欺機房！天道盟份子1年削4千萬　鈔票整疊塞抽屜

恐怖畫面曝！台南砂石車高速闖紅燈　騎士出涵洞瞬間遭擊落

另類移動神主牌！屏東男酒後龜速騎單車　議員+員警護送返家

桃園男散步誤闖倉庫慘遭反鎖一整夜　暖警靠監視器尋獲解困

早餐店老闆偷吃女員工！色問「妹妹還痛嗎」　母：看到兒摸她屁股

口罩沒戴好遭客運司機嗆「他X的老人」不給下車　退伍連長委屈求助

批黃承國黑道出身挨告　蘇煥智加碼：賴清德要解釋陳宗彥、爐碴案

「性感干擾林書豪罰球」PTT罵爆！啦啦隊女神道歉：未來會更努力

普丁宣布動員令後翻倍！　超過2萬俄羅斯人逃往美國

萌翻！大雪山新設通道成野生動物秘境　白鼻心、野山羊驚喜現身

單親媽「生了15名子女」　嫁兩次全離婚收場！她日薪500元養活全家

江少慶4局好投只用40球　中華隊2比1逆轉統一

太扯了！桃園驚見50元虱目魚肚粥　吃得到大塊無刺魚肉實在太佛心

「金馬級」影后成凱渥小師妹！洪慧芳愛吃台滷味：一個人也不寂寞

逛線上旅展撿便宜！國內外旅宿、餐券下殺　韓國雙城玩5天9900元起

竹聯幫忠堂元老「弟哥」董桂均病逝　幫主黃少岑現身弔唁

神卡復活！台新銀雙狗卡超佛新制　回饋飆到10%

社會熱門新聞

1女4男民宿喝酒　她隔天一醒崩潰

嬤撿衛生紙先賠18萬　再被告討百萬

巨乳「內湖溫柔洛洛」賣淫　開業1個月被逮

小芸有空嗎？　還原「陳宗彥喝花酒」始末

霸氣車牌「08是0老爸」現身　阿伯恐吃1200罰單

男護理師騙女毒蟲！親子廁所性侵2次慘了

恐怖影片曝　騎士遭水泥車連輾3次亡

撿2串衛生紙賠18萬又被討359萬　拾荒嬤怒了

短裙辣妹酒駕「連撞野馬賓利」　竟找閨蜜頂包

2月大兒子哭鬧　他猛搖後放著不管出人命了　

警匪追逐畫面曝！馬3拒檢成功甩警　卻自撞橋墩雙亡

醉女撞賓利3車賠慘了　估維修費150萬起跳

陳宗彥花酒風暴　「酒店業者連恆」曝光

即／20多歲神車醉女超慘！連撞賓利+野馬+納智捷

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

1女4男民宿喝酒　她隔天一醒崩潰

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

嬤撿衛生紙先賠18萬　再被告討百萬

怎麼領6000元？　一張圖秒懂銀行、郵局3管道暢通無阻

180公分、未婚沒女友！台北20多歲男中3.3億頭獎

乘客心跳停止　56心臟醫師巧搭同班機救援

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！

飛金邊班機爆滿！他見「滿滿豬仔」崩潰了

詹雅雯遭醫警告「隨時會死」！撐病體追白沙屯媽祖

今龍抬頭！財氣最強　5步驟「引錢龍」

在北韓3年落跑到台灣　英國妹說2國「最大差異」

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

星宇股價跌到31元！他25張全賣了　獲利金額曝

Costco歧視台灣人？　「結帳1限制」別國都沒有

巨乳「內湖溫柔洛洛」賣淫　開業1個月被逮

更多

最夯影音

更多
女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住
劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面