比超商還低！基層警深夜勤務「時薪僅150」　資深警怒：誰願意做

▲有員警透露，只要上層不改變勤務與績效每次都「All In」的政策，警力永遠都補不足。（圖／CTWANT提供）

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《公務員服務法》修正案上路後，警政署在沒有完整配套措施的狀況下，變相站在法律的制高點剋扣員警薪水，讓基層員警群情激憤，但一位不具名的資深員警建議，要改變現況，就得從警界的結構面下手，警界管理高層得改變警力無上限的舊有觀念，「有多少人做多少事，增加基層深夜勤加給，縮短基層的被剝奪感」，才能徹底解決這些問題。

資深員警表示，公服法所引起的爭議無非是警政署在不補足人力、勤務量沒有減少，甚至暴增的情況下強行剋扣加班時數，當然會引起公憤，且警界長官多半沒有人力成本的觀念，如果遇到憂心影響仕途的長官，對於勤務編排往往喜歡將所有警力一次「All In」，但把警力全數撒出去時，當然沒有人可以執行日常勤務。

他解釋，依現有派出所勤務來看，一般派出所除須執行日常安全維護等勤務外，還被「行政協助」四字壓死，所需協助業務包山包海，各個行政機關只要超過下班時間多會以警察有「公權力」為由，要求民眾找「警察協助」，讓民眾長久下來深植「警察萬能」的觀念。

▲專案小組因偵辦案件等特殊性，往往無法配合規定，一天上班時數不得超過12小時之限制，「總不可能辦案辦到一半就下班」。（圖／CTWANT提供）

他以汽機車改排氣管為例，一般人只要眼睛不瞎、耳朵不聾都知道有沒有改管，但依現有警方職權無法直接開罰，必須由監理站人員進行開罰，但民眾往往無法理解，也聽不進解釋，因此一轉身就檢舉、投訴警察瀆職。

若以偵查隊的運作現況來看，以1月來說，警政署實施「加強重要節日維護安全工作」專案，加強取締賭博、毒品等相關業務，但這些業務「平常就已經在做，不是只有過年才抓」，2月肅槍、掃毒、打黑等專案接踵而來，在種種績效壓力下，又得被迫符合公服法的畸形輪班機制，「早上一定會有一大段時間被迫勤休」。

資深員警透露，專案小組因偵辦案件等特殊性，往往無法配合公服法規定，一天上班時數不得超過12小時之限制，如今不僅人沒有變多、上層狂催績效，還得為了符合公服法需勤休8小時機制，等於強迫他們上兩段班，無法跑地檢署押送人犯或送公文，讓他忍不住問，「公服法的本意不是要維護大家的健康權，為什麼卻讓大家作息越來越亂？」

此外，警界知情人士也提出解方表示，新制上路引起最大的爭議莫過於，年資淺的基層員警就算加班超時，因為原有俸點過低，不論是舊制還是新制都領不到超勤天花板，當天花板上限又從1.7萬提高1.9萬元，能領到天花板的又多是資深員警，而這群人也因為年資關係多半擔任管理職務，無疑造成基層的剝奪感被加強，進而造成警員與警官的對立加深。

▲資深員警指出，提高基層輪值的深夜勤務加給，才能縮小員警和高官的加班費差距。（圖／CTWANT提供）

他指出，要想減緩對立情緒，最重要的是提高基層輪值的深夜勤加給，以此縮短基層和高官的超勤請領差距，「超商大夜時薪都250了，年輕基層員警輪值夜班除有一定風險之外，加班時薪僅有150，這樣還有誰願意來當警察？」

他最後也向警方高層呼籲，希望高層能真正重視基層的聲音，「不要有媳婦熬成婆的觀念，我們被一路虐待過來不代表現在的年輕一輩也要被虐待，錯的事情做久了不會變成對的，只希望長官能真的為了基層著想做出全盤考量。」

針對基層員警的反彈，警政署表示，警察人力至1月底尚有900餘缺額，已自保總人力調派支援，並不至於出現人力無法支援勤務的狀況，對於深夜超勤加班費的部分，警政署已兩度建議加成調高，但行政院需考量所有公務員狀況，故並未同意，警政署仍會繼續爭取。有關目前服勤時數，主要以10小時為度，必要時可延長至12小時，主要目的就是為了處理突發狀況所保留的彈性；至於偵辦案件與重大刑案，雖然可依規定放寬，但大原則仍以3個月不超過240小時為度，希望各單位可以適度調度人力，同時兼顧治安與員警健康。

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