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新冠病毒「血清抗體監視啟動」　不想提供檢體快撥1922

▲▼疾管署捐血人血清抗體研究調查計畫說明。（圖／指揮中心提供）

▲新冠病毒血清抗體監測系統。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，為常規監測新冠病毒血清抗體陽性率變動情形，已請衛福部指定「醫療財團法人台灣血液基金會」配合辦理「新冠病毒血清抗體監視系統」作業，將針對今年1～6月期間捐血者血液留樣檢體隨機抽樣約7,000件，並將無從識別特定捐血人資料與0.5c.c.血液檢體，提供疾管署檢測新冠病毒抗體與分析資料。

發言人羅一鈞指出，衛福部係依據「傳染病防治法」第26條、「傳染病流行疫情監視及預警系統實施辦法」第3條及第6條規定，指定血液基金會配合辦理，而疾管署於檢體收件後僅檢驗自然感染新冠病毒產生抗N抗體（anti-nucleocapsid protein），不會進行其他檢驗。

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因檢體是透過隨機抽樣取得及處理致無從識別特定捐血人，且抽樣檔案已由血液基金會按程序銷毀，檢驗後剩餘檢體也將由疾管署依感染性廢棄物處理銷毀，因此血液基金會與疾管署均無法自檢體辨識特定捐血人，也無法通知其檢驗結果及進行防治，但統計分析結果將適時公布。

指揮中心提醒，捐血者檢體被抽到利用的機率不到1%，血液基金會預計今年2月下旬起將以電子郵件通知被抽樣到的捐血人，無電子郵件者則以紙本郵寄通知，如不願意提供檢體給該監視系統利用，要在收到血液基金會信件通知後2週內，致電疾管署1922或0800-001922防疫專線，並請留下「血袋號碼」或「姓名、身分證字號及生日」資料，以利轉知排除該檢體使用。

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