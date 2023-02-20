國三7車連環撞1死3傷！轎車「車尾消失」　後座男乘客遭夾身亡

記者蔡文淵、陳韻如／新竹報導

國道三號北上111公里香山路段20日上午發生多車連環撞事故！現場1輛大貨車、2輛小貨車及4輛自小客追撞，一輛轎車車尾撞爛潰縮，後座2人遭夾困車內，其中1名男子無生命跡象，而事故一共造成4人受傷。警消獲報到場，緊急出動破壞機具將傷者救出送醫，但命危男子經搶救後仍不幸宣告不治。





▲國三7車連環撞，造成1死3傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

這起事故發生在20日上午10時32分許，而因事故前茄苳路段也發生車禍，造成車流回堵，據其中一名駕駛表示，當時他前方車輛停止沒動，但他後方的大貨車卻疑似未注意到，在完全沒有剎車的情況下撞上他的轎車，才釀成事故。

透過現場畫面可以看到，其中一輛轎車車尾嚴重潰縮，後座2人當場遭夾，其中59歲呂姓男子沒了生命跡象，而事故一共造成4人受傷。警消獲報到場，緊急出動破壞機具救出傷者送醫。

不過不幸消息仍傳出，呂男經搶救後仍因傷重宣告不治，至於其餘傷者，分別為60歲李姓男子，其左小腿擦傷痛、右膝擦傷、胸口悶痛不適、右耳撕裂傷；59歲林姓女子，上唇撕裂傷、左前胸痛、右肩及右肘痛，並且忘記事發經過；51歲陳姓女子，左眼皮瘀腫撕裂傷、右肩及右上臂無法活動疼痛、右小腿擦傷疼痛，目前傷者仍在醫院救治當中，至於詳細事故原因仍待調查釐清。