前英超球星遺體運抵迦納　靈柩披上國旗色

▲前英超球星阿特蘇遺體19日運抵迦納。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

迦納籍前英超球星阿特蘇（Christian Atsu）命喪土耳其規模7.8大地震，在當地19日晚間7時過後，載運阿特蘇遺體的土耳其航班降落迦納首都的機場，由6名士兵抬著披上紅金綠及黑色星星國旗顏色旗幟的靈柩，進行簡單儀式，並由副總統率領政府官員迎接。

▲阿特蘇被證實在土耳其罹難。（圖／路透）

綜合GhanaWeb、BBC等外媒報導，阿特蘇靈柩當地19日晚間運抵首都阿克拉科托卡國際機場（Kotoka International Airport）2號航廈VIP區，現場除了家屬之外，副總統巴烏米亞（Mahamudu Bawumia）、新聞部長恩克魯馬（Kojo Oppong-Nkrumah）、體育副部長歐波谷（Evans Bobie Opoku）等人現身機場迎接，迦納足球協會（GFA）成員也在場。

▲▼簡單儀式在機場進行，阿特蘇家屬也在場。（圖／CFP）

阿特蘇靈柩上頭披著紅金綠及黑色星星的國旗顏色旗幟，由6名士兵抬著行進，放置於架上，接著進行祈禱。隨後阿特蘇遺體送往首都的37軍醫院（37 Military Hospital）。

阿特蘇過世的消息引發外界高度關注，在罹難之前，他正效力於土超哈塔伊體育（Hatayspor）。2月18日，阿特蘇經紀人證實，阿特蘇遺體已經在他土耳其的住處被尋獲，享年31歲，手機和鞋子也都被找到。