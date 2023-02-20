專家曝降級才是重點！口罩解封意義不大　至少打1劑疫苗「意願恐不高」

▲今室內戴口罩正式鬆綁。（圖／記者蔡玟君攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，今正式放寬室內戴口罩，不過專家認為，現在民眾都會自主戴口罩，所以口罩解封意義不大，最重要的應該是「新冠肺炎降級」，讓無呼吸道的確診病人回到本科治療。另外，在疫苗接種方面，指揮中心建議至少接種1劑，但專家也直言「民眾不一定買單這個建議」。

指揮中心自2020年12月1日宣布秋冬專案，要求室內八大類場所戴口罩，經歷8百多天，今天室內戴口罩正式解封。不過第一階段指揮中心也表列「醫療機構、醫事機構、老人福利機構、長照機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身障服務機構、公共運輸及特定運具」仍須戴口罩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對室內口罩解封，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪時表示，現在民眾都會自主戴口罩，而且台灣人不像日本人，非常大一部分的人都搭乘大眾運輸，很多是騎車和開車，相對沒那麼人潮擁擠，所以台灣疫情相對日本，台灣屬於上升慢、下降也慢。

黃高彬直言，現在最重要的其實不是口罩解封，而是「新冠肺炎要降級」，從第五類降為第四類，病人可以回到本科治療，不是再一直送往專責病房，反而會造成醫療資源閒置或浪費。

▲指揮中心提醒，發燒、有呼吸道症狀和人潮擁擠處建議戴口罩。（圖／指揮中心提供，下同）

另外，在接種疫苗方面，指揮中心也提出建議每人至少接種1劑的新政策。黃高彬則表示，新冠疫苗現在很難列入常規，而且現在疫情下降到這種程度，民眾也不一定會買單這個建議，只有疫情一下子突然爆開，民眾才會買單。

黃高彬說，以醫師角度來說，長者、免疫有缺陷、有共病者、住在機構住民，當然會建議必要施打疫苗，不過新冠疫苗不是常規，而且這種成人疫苗是沒辦法強迫施打的，建議以後可以像流感疫苗一樣，建議高危險族群要去接種。

至於未來如果建議施打，該施打幾劑？黃高彬也坦言，目前還沒有證據顯示打一劑是不是夠的，而且要哪種還有待研究，以目前mRNA疫苗來看，半衰期是3~6個月，撐不了1年，所以照理來說打一劑是不夠的，還要看後續疫苗研究結果以及配合疫情狀況才能做規劃。

▲指揮中心表列仍須強制戴口罩場所。