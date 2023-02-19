「恩恩3歲生日」！爸準備蛋糕感性告白　上千網友送暖：生日快樂

圖、文／鏡週刊

新北市中和區的男童恩恩去年4月因確診COVID-19演變重症，最終不幸死亡，短短2年的生命就此告一段落，而恩恩的爸爸為了追查救護車延遲到來的關鍵真相，至今仍未放棄。恩恩爸昨（18日）晚間突感性發文，透露昨是恩恩的3歲生日，希望大家能借他一點溫暖的力量，祝福恩恩生日快樂，「相信恩恩聽到後，一定會笑的很甜」。

恩恩因COVID-19重症昏迷，媽媽打了報案電話卻等了81分鐘才盼到救護車，可惜恩恩送醫急救後仍不幸離世。恩恩爸自此為了幫兒子討公道，經常在臉書發文向新北市政府要求還原真相。

恩恩爸昨晚透露，他希望向大家借一點力量，原來是因為18日是恩恩的3歲生日，他希望大家能和恩恩說聲「生日快樂」，相信恩恩在天上聽到也會笑得很甜。

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恩恩爸還特別準備了生日蛋糕，上面插了數字3的蠟燭，感性告白，「要在天家做個快樂的小天使，過去的你已走進我的生命中，未來的你也會一直活在我的生活裡，永遠愛你，我的小寶」。

貼文吸引上萬網友按讚送暖，同時也湧入數千則留言，包括立委林靜儀、林楚茵、新北市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣、桃園市議員黃瓊慧、楊家俍、導演羅景壬、楊力州等人，都現身留言祝賀「恩恩，快樂的小天使，生日快」「恩恩生日快樂」「希望恩恩在天上當個快樂的寶寶天使」「恩恩爸媽也要保重自己喔」。



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