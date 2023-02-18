風俗娘遇奇葩客人！要求套進「動漫人形抱枕」%%　網驚：很危險

▲客人要求原PO套進動漫人形抱枕內才有興致。（翻攝推特@takigare3）

圖文／鏡週刊

客人百百款！不少性工作者接客常遇各式各樣客人，每個人都有自己獨特的性癖好，近日一名日本風俗娘分享遇到的奇葩要求，客戶竟要求她先套進「動漫人形抱枕」內才能啪啪啪，讓她傻眼。

一名日本從事風俗業的小姐在推特匿名分享奇特的接客經驗，日前接客時服務一名喜歡動漫的客人，當時客人帶著動漫人形抱枕上門，還提出要求希望她套進去抱枕內，兩人才能發生性關係。

當下風俗娘聽到這要求超級傻眼又覺得很無厘頭，但仍敬業地遵照客人要求，將自己套進動漫人形抱枕內。隨後兩人才開始往下一步發展。雖然看似奇怪的要求，但她覺得可以讓客人圓夢開心比較重要，完成任務後感到滿足，十分開心。

貼文曝光引發網友熱議，驚呼「錢真是難賺」、「有錢就是任性？」；另外有人則質疑危險性，直言「她被這樣矇住，如果對方要殺她根本來不及反應」、「窒息式性交」；更有網友表示使用飛機杯或請風俗娘「Cosplay」就可以滿足，變裝成動漫人物發生關係的癖好。

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