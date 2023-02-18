快訊／本土+14795、增55死！30多歲男染疫呼吸衰竭亡

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增14,795例新冠本土個案，299例境外移入；另確診個案中新增55例死亡。死亡個案當中最年輕為30多歲男性，2月4日因為呼吸困難、痰多等症狀送醫確診，隔天轉入加護病房使用呼吸器、瑞德西韋等藥物，後續於14日病況惡化過世。

指揮中心表示，今日新增之14,795例本土病例，今日新增的病例數較上週六(18,000)少3,205例，減少約17.8%，也是連續15天下降。

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個案分布為新北市(2,581例)，臺中市(1,815例)，桃園市(1,764例)，高雄市(1,761例)，臺南市(1,362例)，臺北市(1,313例)，彰化縣(720例)，新竹縣(471例)，屏東縣(408例)，雲林縣(363例)，宜蘭縣(354例)，苗栗縣(310例)，新竹市(304例)，南投縣(249例)，花蓮縣(240例)，基隆市(235例)，嘉義縣(229例)，嘉義市(125例)，臺東縣(99例)，金門縣(56例)，澎湖縣(30例)，連江縣(6例)。

▲指揮中心2/18公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增55例新冠死亡個案，其中54例為本土病例，為33例男性、21例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、37例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月17日至今(2023)年2月14日，死亡日期介於今年1月30日至2月15日。

今日新增1例特殊死亡個案，為30多歲男性，曾接種3劑新冠疫苗，有慢性肺病及神經系統疾病，長期臥床，2/4因有呼吸困難、痰多等症狀，送至急診，新冠快篩陽性確診收治住院，2/5因呼吸窘迫轉入加護病房使用呼吸器及瑞德西韋、類固醇等藥物治療，2/14因病況惡化過世，死因為新冠肺炎併急性呼吸衰竭。

▲▼指揮中心公布本土病例分析及中重症統計、新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增299例境外移入個案中，為116例男性、183例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月18日至2月16日。

指揮中心統計，自 2020年起國內 COVID-19累計 9,909,368例確診、17,452例死亡。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。