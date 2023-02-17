鳳梨釋迦入菜！台東創意料理食神大賽徵件　總獎金達15萬

▲台東好食材創意料理食神大賽，鳳梨釋迦入菜總獎金達15萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為展現台東在地特色農產、打造地方特色商品，辦理第三屆台東好食材創意料理食神大賽，以鳳梨釋迦為主題，公開募集民眾創意應用鳳梨釋迦創造特色甜品食譜，即日起至3月24日線上徵件報名，總獎金達15萬元，首獎隊伍可獨得2萬元獎金，歡迎愛廚藝、甜品的族群、料理界高手一起來挑戰，也呼籲國人用新台幣將好「釋」帶回家。

台東縣長饒慶鈴表示，台東是目前全世界鳳梨釋迦栽培面積最多、生產技術最佳、果品品質最優的產區，所產之鳳梨釋迦果肉較傳統釋迦Q而有彈性，甜度高、甜中帶酸，綜合百香果和鳳梨的香氣，且含有豐富的礦物質鉀、鈣、鎂、維生素C和膳食纖維，屬於營養價值相當高的水果，是能兼顧美味與健康的甜品，目前正值產季，歡迎民眾踴躍選購，自用送禮兩相宜。

農業處長許家豪指出，第三屆「台東好食材創意料理食神大賽」目前正公開徵求鳳梨釋迦甜品食譜，今年採線上報名(https://event.wonderfulfood.com.tw/)，只要上網登錄分享自製鳳梨釋迦創意甜品，完整說明食材與主題的搭配性，前100名完成報名參賽者另有參加獎二擇一（價值500元以上）。

許家豪進一步說明，第二階段將開放線上人氣投票，並於4月7日線上公告總決賽名單，總決賽將於4月14日在台北市私立志仁高級中學職業進修學校舉辦，現場評分並公開頒獎，首獎隊伍將可獨得2萬元獎金，總獎金達15萬。