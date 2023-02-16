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社會 社會焦點 保障人權

養2隻雪納瑞相依為命！82歲翁沒錢怕餓到毛小孩　超商偷狗罐頭

▲▼偷狗罐頭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲胡姓老翁帶著2隻愛犬到超商偷狗罐頭。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市楠梓區一名胡姓老翁（82歲）養了2隻雪納瑞當寵物，平常就會給牠們最好的東西吃，但最近手頭拮据，他竟帶著2隻愛犬，到住家附近的超商偷狗罐頭，但因狗兒特徵實在太明顯好認，很快就被警方鎖定，14日將他逮捕，依竊盜罪移送。

▲▼偷狗罐頭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲胡姓老翁遛狗時被警方逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

楠梓分局翠屏派出所是在10日清晨6時許接獲轄區超商報案，指店內的3罐狗罐頭不翼而飛，損失132元，店長表示，竊嫌是名老翁，而且牽著2隻黑色雪納瑞犯案，特徵非常明顯。

員警獲報後立即沿線調閱監視器，發現老翁行竊完畢後便往附近巷子逃逸，經查訪周遭住戶研判住在附近，且老翁犯案時都會牽著兩隻黑色小狗，特徵非常有辨識度。

▲▼偷狗罐頭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲胡姓老翁遛狗時被警方逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警14日上午9時許在轄內巡邏時，發現兩隻雪納瑞身影，旁邊又有1名老翁牽著，完全符合竊嫌特徵，立即上前盤查，胡男也大方坦承犯行不諱，並稱這兩隻小狗與他相依為命，視如己出，都會用最好的食物給牠們吃，但是最近因為經濟比較拮据，所以才會去超商行竊狗罐頭，讓牠們飽餐一頓，警方在訊後依竊盜罪嫌將他移送。

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