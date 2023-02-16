劉文正病逝　前員工淚憶私下為人「不可抹滅的偶像」

記者黃翊婷／綜合報導

傳奇巨星劉文正於2022年11月的生日前夕因心肌梗塞離世，享壽70歲，經紀人夏玉順昨日（15日）證實此事，消息傳開後，震撼許多粉絲。一名曾在劉文正唱片公司從事宣傳工作的女子透露，劉文正私底下很好相處，會帶員工去吃大餐，是大家心目中「不可抹滅的偶像」。

▲劉文正曾蟬聯3屆金鐘獎最佳男歌星獎。（圖／翻攝自網路）

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劉文正是70、80年代紅極一時的歌手，發行過40張專輯、演出超過20部電影，曾是許多媽媽輩的青春回憶、當年的夢中情人。經紀人夏玉順15日證實，劉文正已在2022年11月的生日前夕，因心肌梗塞於美國賭城拉斯維加斯離世，享壽70歲。

劉文正曾是飛鷹三姝方文琳的唱片公司老闆，過世消息來得突然，方文琳人在正在拍戲，她透過臉書悲痛發文表示，「無法置信」。昔日好友裘海正也透過友人表示，起初還以為是假消息，不願意相信是真的，畢竟以前在娛樂幕後曾經傳了好幾次，最後都沒有真正被證實。

根據《TVBS新聞網》報導，一名過去曾在劉文正唱片公司宣傳部工作的女員工回憶道，當時她才22歲，劉文正私底下很好相處，會帶大家去吃大餐，也會告訴員工們哪裡有好吃的，後來公司收了，就沒有人知道劉的消息，但是就算過去都沒有看到劉的相關新聞，「他在心中仍是不可抹滅的偶像」，只是沒想到如今再次聽聞劉的消息，竟是過世噩耗，當下真的感到非常驚訝。

至於劉文正當年為何突然消失於螢光幕前，夏玉順2015年曾表示，劉文正當年沒有正式宣布引退，是怕真的會想再回歸演藝圈，才會選擇漸漸淡出，沒有斷了自己的後路；此外，劉文正還問過如何成為永遠的巨星，當時他回答，「只有在觀眾還沒有拋棄你以前，你先放棄觀眾，才有可能成為永遠的巨星。」

沒想到，劉文正之後真的照夏玉順的話這麼做，1983年剛三度榮獲金鐘獎最佳男歌星獎，隔年便和唱片公司結束合約，從此淡出歌壇，成為「永遠的白馬王子」，讓所有歌迷無限懷念。