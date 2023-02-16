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永和雞排店暴力討債！　新北警攔捕逮5嫌

地下錢莊人員在永和區一家雞排店暴力討債，將一名劉姓男子打得全身是傷。（警方提供）

▲地下錢莊人員在永和區一家雞排店暴力討債，將一名劉姓男子打得全身是傷。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

昨天下午，有地下錢莊人員到新北市永和區一家雞排店暴力討債，談不攏就開打！催淚瓦斯槍、與棍棒齊飛，一名劉姓男子頭部、全身多處受傷，警方查出暴徒分乘兩部車逃逸，於是發動攔截圍捕，順利捕獲其中一部車的5名嫌犯，並在車內搜出瓦斯槍、辣椒水、棍棒、開山刀等犯案工具，另一車嫌犯雖然在逃，但警方已經查出涉案人住在萬華，正全力追緝中。

警方初步查出，雞排店洪姓女老闆的母親、母親的前夫，向汐止一家地下錢莊借款15萬元，已經償還本金的兩、三倍，無奈利滾利，還積欠錢莊數十萬元，為了這筆債務，地下錢莊曾派人砸店恐嚇、逼債。

昨天下午，洪女母親與地下錢莊討債人員，相約雞排店談判債務，債務人這邊找了四名朋友幫忙協商，但討債人員態度強硬，雙方談不攏，打手突然施暴，先以催淚槍、辣椒水攻擊對方，其中一名幫洪女母親出頭的劉姓男子（40歲）首當其衝，他遭多人以球棒、甩棍猛烈毆擊，導致頭部、全身多處紅腫、挫傷，幸好警消人員連忙將他送到耕莘醫院急救，並無生命危險。

轄區永和分局人員抵達現場時，約八、九名暴力討債人員早已鳥獸散，但警方迅速調閱路口監視器，查明嫌犯的兩部自小客車，分別往中正橋及福和橋方向逃逸，於是通報警網攔截圍捕，不到半小時，就在福和路及永貞路口，攔阻到其中一輛白色賓士C300轎車，警力當場持槍喝令車上5人棄械下車就逮，並在車上查扣辣椒水、催淚槍、球棒、甩棍、開山刀、西瓜刀等作案工具。

而另一部車的嫌犯雖然在逃，但警方查出該車嫌犯住在台北市萬華區等處，目前正全力追緝中，警方表示，全案將朝傷害、恐嚇、妨害秩序等罪嫌偵辦，絕不寬貸。

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