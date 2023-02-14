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鄭文燦力行老二哲學　小細節看出身段軟

陳建仁邀六都首長重返行政院會，由鄭文燦負責溝通聯繫。

▲陳建仁邀六都首長重返行政院會，由鄭文燦負責溝通聯繫。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「仁燦配」新內閣在1月底上路。昔日蔡政府的行政院正副首長大多是「政治」加「財經」的組合，例如林全內閣，林全本身就是財政部長出身，搭配林錫耀負責政治溝通；賴清德內閣的副院長是前金管會主委施俊吉、蘇貞昌內閣則有前經濟部長沈榮津當副院長，搭配上亦符合同樣邏輯；政院人士指出，這種組合的分工相當明確，唯獨陳其邁和現在的鄭文燦擔任副院長時，正副院長同屬「政治組」，此時正副院長如何分工合作，就看院長如何授權。

事實上，過去陳其邁擔任副院長時，黨內看好他會重返高雄，蘇貞昌也刻意給他機會表現，例如2019年高雄爆發登革熱疫情，蘇貞昌就指示陳其邁成立專案小組協助，一來陳有公衛專長，二來也有意讓他蓄積能量。而今陳建仁則讓鄭文燦肩負府、院、黨以及地方政府的溝通協調，鄭不只代表政院列席民進黨中常會，報告行政團隊工作進度，也出席總統蔡英文每週三中午主持的府院黨高層會議，並與立院黨團密切溝通。

此外，鄭文燦與地方政府的聯繫，不只是致電邀請六都首長重新列席行政院會，一名地方政府官員指出，凡地方政府跟中央爭取經費、建設，相信鄭文燦都能像過去的陳其邁一樣，負起協調的責任，甚至幫忙盯部會進度。

蔡英文在農曆年間啟動內閣改組，啟用「仁燦配」帶領新內閣。（總統府提供）

▲蔡英文在農曆年間啟動內閣改組，啟用「仁燦配」帶領新內閣。

一名綠委觀察指出，鄭文燦上任至今，展現出很高的彈性。過去他是直轄市首長，更是綠營在桃、竹、苗的領頭羊，所帶領的桃園隊陣容龐大，甚至一度有挑戰總統大位的氣勢；進入內閣後，鄭文燦很快找到自己的新定位，稱職扮演襄助陳建仁的角色，不只協助溝通聯繫，甚至兩度親自到民進黨團總召柯建銘辦公室，與黨團幹部討論新會期重要法案，言談間流露對法案細節的了解，顯示他上任雖僅短短半個月，但對情況已有掌握。

在野黨立委曾質疑，陳建仁政治歷練較少，鄭文燦恐將成為最有實權的副院長。知情人士透露，鄭深知外界看法，對政壇與職場分際也了然於胸，他已迅速調整姿態，恪守副手原則，不強出頭、不落人口實；鄭文燦在桃園的團隊龐大，但內閣改組過程，他未強勢安插自己人馬，僅帶少數幕僚入行政院，但凡臉書有關公務的貼文，都必定提起陳建仁，就連出席「國家資通安全研究院」揭牌典禮，臉書貼文一開頭也寫道「今天代表陳建仁院長出席…」。

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