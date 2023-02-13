再創新！桃園電動機車補助　率全國之先推出青年婦幼友善方案

▲桃園市充(換)電設施站點已達1,789站，為全國最多。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市112年電動機車補助方案出爐！補助辦法除持續鼓勵市民購置電動機車外，為落實友善婦幼及青年，率全國之先推出「青年輕E購」及「婦幼E騎go」專案，讓桃園青年及婦幼換購電動機車可獲得最高補助3萬9,800元，多元方案讓更多桃園市民共同參與推動淨零碳排行列；而桃園市充(換)電設施站點已達1,789站，為全國最多。

環保局長陳世偉表示，桃園市機車能源結構逐步翻轉，高污染潛勢車輛雖已較其他縣市低，但為加速汰舊高污染潛勢機車淘汰，並延續鼓勵民眾換購低污染運具補助政策，今年創新制定「桃汰郎專案」，增加補助淘汰老舊機車範圍，擴大納入車齡10年以上之5期機車淘汰換購電動機車，積極翻轉本市機車組成結構。

民眾機車汰舊換購重型電動機車為例，淘汰10年以上之5期機車可補助8,000元，淘汰1-4期機車可補助9,000元，如為淘汰二行程機車再加碼比去年高1,000元，補助至10,000元，淘汰1-4期或二行程機車再加碼8,000元，本專案限量合計4,500名；民眾新購電動機車補助最高4,000元，限量7,500名。

陳世偉指出，桃園市是個年輕的城市，青年的比例也很高，市府非常重視青年福利，所以創新推出「青年輕E購」及「婦幼E騎go」皆再給予原車價95折優惠，以降低剛出社會青年購車負擔，讓青年更容易購買電動機車及改變買燃油機車情形，也讓婦女可以適時獲得補助購買電動機車，讓婦女接送子女時，減少暴露於車輛排氣影響，達到保護婦幼目的。

針對桃園市18歲以上30歲以下青年及育有6歲以下孩童之婦女，給予再加碼，使其更輕鬆使用電動機車；另中低收入戶及復興區市民可再加碼10,000元，讓桃園市民眾可以用多元更優惠方案購買電動機車。

環保局提醒，今年補助方案補助期限即日起至112年12月31日止，最晚申請期限至113年1月10日止，市民可透過線上申請系統提出，請市民把握今年增加補助金額的機會，儘快完成提出申請，洽詢專線電話03-335-9117，或上桃園市政府環境保護局官網查詢。