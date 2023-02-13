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社會 社會焦點 保障人權

國道又奪命毀天倫　肇事貨車公司電話竟是空號！景山回應了

▲▼ 國道6號東向1.8公里今(13)日早上9時2分發生死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲國6今早發生死亡車禍。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、許權毅、黃資真／台中報導

國道6號舊正交流道東向1.8公里今(13)日早上9時2分，王姓女駕駛下車查看故障車子情況時，遭37歲陳男駕駛大貨車撞上身亡。該貨車同時為景山交通公司旗下之「一中交通股份有限公司」所有，擁有多次要求駕駛超時工作，釀成死亡車禍等黑歷史，稍早《ETtoday東森新聞雲》記者去電詢問此事，景山僅以「主管皆外出」拒絕回應，一中的電話號碼則是空號。

►又是景山貨車闖禍！撞死2警黑歷史一籮筐　今國6再奪1命毀一家

警方初步調查，63歲王女駕車行經該路段時，車子突然故障，因此先暫時停在出口槽化線上，王女站在車外查看狀況時，卻遭後方大貨車撞上，送醫後仍宣告傷重不治。

《ETtoday新聞雲》記者經查證後，確認肇事大貨車的車牌登記地址，與景山交通集團旗下的一中交通股份有限公司一樣，細數「景山」過去的黑歷史，曾在2018年讓司機超時工作22小時，結果在國道打瞌睡時撞死2名員警和貨車司機。

▲國道1號308號 308KM，23日凌晨4 時51分發生一起重大車禍，２名國道警察在路肩盤查大貨車時，遭另一部大貨車追撞，致2名員警及1大貨車司機死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2018年司機因超時工作，國道打瞌睡撞死警察與貨車司機。（圖／記者林悅翻攝）

去年8月勞團針對景山超時工作、排班違法等，召開記者會要求交通部勒令其部分停業或撤銷執照，沒想到幾天後又有另名化學槽車駕駛不慎撞上貨車司機，導致司機一度命危得裝葉克膜搶救，但景山案發神隱多天後，當地主管才帶著肇事司機與慰問金前往慰問家屬，引發一片罵聲。

今天再度發生大貨車撞死轎車女駕駛的死亡車禍，記者進一步去電詢問景山公司是否知悉今天的車禍意外、公司如何處置，公司以「主管皆外出」不願回應，另再撥打一中交通公司，電話號碼竟是空號。

▼去年9月1輛貨車司機同樣遭到景山駕駛追撞，插管5天急救。（圖／家屬提供）

▲▼ 。（圖／家屬提供）

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