橘子嘉年華今登場　完成任務抽來回機票、特斯拉

▲橘子嘉年華今登場。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

橘子集團「橘子嘉年華」今日開跑，今明兩日在高雄巨蛋戶外廣場舉辦「好神SHOW市集」，串聯旗下遊戲與多元服務、集結美食和音樂，讓消費者可以來戶外走走，達成闖關活動加碼再抽東京機票、Tesla等價值千萬大獎。

「橘子嘉年華」今年邁入第七屆，串聯旗下遊戲、社群、商城、購物、支付、原創等服務內容，不斷為玩家帶來刷新玩樂標準的全方位泛娛樂體驗。

在活動中，高雄全家海神隊合作的《天堂M》「狂浪來襲」主題週，在11日球賽開始前，啦啦隊Aqua Mermaids也換上遊戲角色服裝與現場玩家互動，而明星球員胡瓏貿、吳曉謹、邱子軒更將於12日球賽後現身市集與球迷玩家面對面。

此次活動也聯合橘子旗下 beanfun!、Cos-Show!、有閑購物、樂點GASH、橘子支付、漫畫星與文學星等多元服務打造品牌特色攤位，完成現場指定任務且與主題看板裝置拍照打卡，就可參與抽獎。

橘子集團策略長陳冠宇表示，這次的嘉年華活動是疫情後首度實體舉辦，預計目標吸引一萬名民眾參與，活動整體結合了遊戲、音樂、美食等，讓大家能在疫情後出來走走、玩樂，體驗嘉年華的氣氛。

陳冠宇也表示，在完成任務的途中，也促使民眾下載beanfun，間接增加使用人數，未來beanfun也持續發展，讓用戶可以在一個App上體驗到各種不同功能。