　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

橘子嘉年華今登場　完成任務抽來回機票、特斯拉

▲橘子嘉年華今登場。（圖／記者陳俐穎攝）

▲橘子嘉年華今登場。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

橘子集團「橘子嘉年華」今日開跑，今明兩日在高雄巨蛋戶外廣場舉辦「好神SHOW市集」，串聯旗下遊戲與多元服務、集結美食和音樂，讓消費者可以來戶外走走，達成闖關活動加碼再抽東京機票、Tesla等價值千萬大獎。

「橘子嘉年華」今年邁入第七屆，串聯旗下遊戲、社群、商城、購物、支付、原創等服務內容，不斷為玩家帶來刷新玩樂標準的全方位泛娛樂體驗。

在活動中，高雄全家海神隊合作的《天堂M》「狂浪來襲」主題週，在11日球賽開始前，啦啦隊Aqua Mermaids也換上遊戲角色服裝與現場玩家互動，而明星球員胡瓏貿、吳曉謹、邱子軒更將於12日球賽後現身市集與球迷玩家面對面。

此次活動也聯合橘子旗下 beanfun!、Cos-Show!、有閑購物、樂點GASH、橘子支付、漫畫星與文學星等多元服務打造品牌特色攤位，完成現場指定任務且與主題看板裝置拍照打卡，就可參與抽獎。

橘子集團策略長陳冠宇表示，這次的嘉年華活動是疫情後首度實體舉辦，預計目標吸引一萬名民眾參與，活動整體結合了遊戲、音樂、美食等，讓大家能在疫情後出來走走、玩樂，體驗嘉年華的氣氛。

陳冠宇也表示，在完成任務的途中，也促使民眾下載beanfun，間接增加使用人數，未來beanfun也持續發展，讓用戶可以在一個App上體驗到各種不同功能。

ET快訊
唐玲肝功能亮紅燈！　複查晴天霹靂：我居然是那1%的人
健身渣男%%完想白嫖！　肘擊踹飛援交妹
峮峮帛琉秀「比基尼辣照」！　身材全看光
美光資遣費「他爽領10個月」：比分紅還大包
北市殯儀館塞爆！　80遺體放禮廳「冷氣風扇降溫」
快訊／基隆台2線嚴重車禍！　1死4傷
陸「弔唁星雲團」機場內被擋下！　揚州副市長悲嘆

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

橘子嘉年華今登場　完成任務抽來回機票、特斯拉

iPhone 15入門機款將進化　可能搭載4800萬像素主鏡頭

iPhone 15換USB-C就能通用？爆料：線材仍要通過蘋果認證

還是不能共用？　iPhone15採Type-C充電蘋果擬加密

美國打擊加密貨幣！Kraken遭重罰　比特幣聞訊跌破2.2萬美元

iPhone動態島也能用！Googleo地圖全新改版登場

AI可當工程師？ChatGPT通過Google面試　年薪可達550萬

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

劉以豪告白「我的第一次」　遭打槍..最後親到床上補償♥

狂按喇叭也不讓！貨車國道擋救護車2分鐘

驚悚瞬間曝！嘉義貨車後方高速猛撞　單車雙載女童「騰空噴飛」亡

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

橘子嘉年華今登場　完成任務抽來回機票、特斯拉

iPhone 15入門機款將進化　可能搭載4800萬像素主鏡頭

iPhone 15換USB-C就能通用？爆料：線材仍要通過蘋果認證

還是不能共用？　iPhone15採Type-C充電蘋果擬加密

美國打擊加密貨幣！Kraken遭重罰　比特幣聞訊跌破2.2萬美元

iPhone動態島也能用！Googleo地圖全新改版登場

AI可當工程師？ChatGPT通過Google面試　年薪可達550萬

女友跟夜店男％了！他氣瘋啃脖硬上「淨化」　男炸綠光還慘賠錢

原民少年遭槍殺！警辱「就是要錢」拒說案發地　家屬30天後終招魂

林襄代班《小明星》曝焦慮！　讚吳宗憲像「百科全書」：眼神很溫暖

南韓第一夫人「機密錄音檔」流出　法院判網媒賠償1000萬

曾雅蘭妹夫赴土耳其救災！　家人憂心理創傷…他的回答Man爆了

唐玲胃癌末期「肝功能亮紅燈」！複查晴天霹靂：我居然是那1%的人

橘子嘉年華今登場　完成任務抽來回機票、特斯拉

快訊／今增82死！本土+18000　40多歲男高燒、跌倒「住院逾2周亡」

快訊／國3竹山段3車連環撞！自小客車尾撞爛　3大1小送醫

鄉土劇男星投資大賺「出租一堆房子」　曾一周獲利39萬

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

3C家電熱門新聞

還是不能共用？　iPhone15採Type-C充電蘋果擬加密

iPhone 15入門機款將進化　可能搭載4800萬像素主鏡頭

iPhone 15換USB-C就能通用？爆料：線材仍要通過蘋果認證

LINE電腦版7.15更新　3張圖看懂差在哪

美國打擊加密貨幣！Kraken遭重罰　比特幣聞訊跌破2.2萬美元

iPhone動態島也能用！Googleo地圖全新改版登場

AI可當工程師？ChatGPT通過Google面試　年薪可達550萬

ChatGPT引爆AI搜索大戰！　美銀：Google將成難對付對手

iPhone 14「這機型」　面板出貨量慘跌到0

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

ChatGPT推全新訂閱制！月繳20美元　搶先取得新功能

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

iPhone相簿隱藏功能！　照片拼圖「1按鍵」搞定

Netflix打擊寄生帳號！　這4國用戶先收費

更多熱門

相關新聞

偏頭痛橘子少吃！　醫點名「4種食物」要忌口

偏頭痛橘子少吃！　醫點名「4種食物」要忌口

或多或少都有偏頭痛的經驗，此時除了吞顆止痛藥外，更重要的是減少可能致頭痛的因子。醫師指出，其實食物中也有些會誘發頭痛的內含物，像是柑橘類就要少吃，原因是裡頭含有黃酮類化和物；另外乳製品也因為含有酪胺成分，可能會造成血管收縮擴張後，產生痙攣疼痛。

開門後狂吐！阿金帶橘子給主人吃

開門後狂吐！阿金帶橘子給主人吃

東北漢子8小時內吃光20公斤砂糖橘 橘皮堆滿桌決定曬乾做枕頭

東北漢子8小時內吃光20公斤砂糖橘 橘皮堆滿桌決定曬乾做枕頭

柑橘營養多！營養師：白絲別剝掉

柑橘營養多！營養師：白絲別剝掉

男突「胃腫瘤大出血」！　醫搖頭：每天吃1種水果害的

男突「胃腫瘤大出血」！　醫搖頭：每天吃1種水果害的

關鍵字：

橘子

讀者迴響

熱門新聞

房仲曝隋棠私下態度　證實鄰居：比一般人敏感

即／名嘴「砲哥」猝死街頭　路人：開門就倒下

張景嵐認愛了！十指交纏照激閃

腹痛就醫！她查不出病因當晚去世

快訊／長壽電視劇男星驚傳在家離世！

2023「上半年桃花運TOP3」出爐！

吳鳳直擊台人捐物資倉庫現場！

遺物發現3400萬　她帶出門被重判

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

不是鄰居難搞！隋棠豪宅「便宜5000萬」真相曝光

發錢了！一條件可領「57600元」

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

東京大雪警報　上百航班取消

AMG-C63失控撞爛一排車　24歲無照男這下賠慘了

蕾菈二胎性別公佈　帥尪當場淚崩

更多

最夯影音

更多
陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD
點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面