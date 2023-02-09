自然感染估逾6成！張上淳曝口罩鬆綁4關鍵「群體免疫保護已足夠」

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日宣布口罩第二階段鬆綁2月20日實施，行政院首席顧問張上淳分析四大考量面向及支持理由，分別是群體免疫保護力、新冠變異株威脅不大、民眾仍會自主戴口罩、國際防疫調整方向一致。

國內從2020年12月1日因應秋冬專案宣布室內八大類場所強制戴口罩，至今已經801天。指揮中心今日宣布，如疫情穩定，自2月20日實施室內戴口罩放寬之通案性規定。

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管理強度分為三種：1、指定場所「仍應戴口罩」，包含醫療照護、公共運輸等2大場域；2、特殊情境則「建議戴口罩」，包含有症狀、年長者免疫低下或者人潮聚集時；3、其餘場所則由「民眾自主決定戴口罩」。

指揮中心延後一周才公布第二階段鬆綁政策，指揮官王必勝先前表示有三大問題需解決，包含醫療量能、疫情反彈、各部會意見尚需時間溝通等。王必勝今日說，觀察本土確診病例已經連6天下降，推測春節後一波上升和連假延遲通報關係比較大，後續還會持續監測。

在醫療量能方面，王必勝說，非新冠加護病房使用率也連續3天下降，確診個案減少，後序會減少新冠專責病房、ICU開設，滿足一般醫療需求；而各部會也已經完成溝通。張上淳則進一步說明，室內口罩規定放寬之考量面向及支持理由有四大點。

群體免疫保護力（自然感染＋疫苗保護）已大幅提升

張上淳表示，目前為止國人自然感染至少40%，加上輕症、無症狀等無通報個案，實際上的自然感染已經達60%~70%，且三劑疫苗接種率達76%，群體免疫保護力包足以支持部分鬆綁，同時保留特定場所/情境仍戴口罩以保護脆弱族群。

新冠變異株疫情威脅不大

張上淳指出，由於群體免疫保護力提升，另從相關邊境篩檢與其他國家監測顯示沒有特別嚴重病毒變異，且目前已知變異株最可能僅引起小幅度流行，對於中重症個案數影響有限，醫療量能足以承擔。

民眾意向仍會自主戴口單

張上淳也提到，過去這800天來國人戴口罩相當配合，即便室外口罩鬆綁後，還是很自主戴口罩。另根據國內調查和亞洲鄰近國家經驗(如：韓國），室內口罩規定放寬後，多數民衆仍會自主戴口罩，可回歸民衆自主決定。

國際防疫調整方向一致

張上淳指出，歐美地區很早就沒有強制戴口罩措施，亞太多國地區已改爲指定場所(醫療照護/公共運輸）戴口罩。例如新加坡去年8/29已改(現討論全面解禁），紐西蘭去年9/12已改，韓國今年1/30己改，仍維持口罩分的日本、香港也已討論放寬鬆綁，整體狀況來說，這時間點做室內口罩放鬆非常合理。