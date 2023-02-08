終於等到「室內脫口罩」！王必勝證實明天記者會宣布

▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

室內脫口罩倒數！指揮中心指揮官王必勝今（8）日晚間證實，口罩第二階段鬆綁政策將於明日指揮中心疫情記者會中公布說明；不過王必勝也提到，雖然明天公布，但會留有緩衝期才上路，期間還會再觀察疫情趨勢與醫療量能狀況評估。

國內已經於去年12月1日實施第一階段口罩鬆綁，取消室外空間、室外場所應全程佩戴口罩規定。指揮中心規劃春節後進行第二階段口罩鬆綁，目標室內脫口罩，正面表列應佩戴場所。原定上周四宣布政策，但指揮中心表示因醫療量能、疫情反彈、各部會意見尚需時間溝通等三大因素，還要研議。

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教育部長潘文忠今（8日）表示，有關口罩鬆綁，教育部獲得家長團體、教師團體與學校代表的建議，也持續跟指揮中心研商，相信近期指揮中心就會針對口罩鬆綁相關措施對外說明。

王必勝晚間受訪證實，近期包含疫情趨勢、醫療量能狀況看起來都不錯，口罩第二階段鬆綁政策將於明日指揮中心疫情記者會中公布說明，但他也說，政策不會馬上實施，會留有緩衝期，屆時也會再觀察一下疫情狀況。

王必勝周一記者會時表示，口罩第二階段鬆綁已經討論2個多月，一直在觀察三個考量點，其中國內確診人數下降，往好的方向前進，但重症加護病房的使用率數字仍高，佔床率仍有點擁擠，還需觀察，另指揮中心也還在持續和各部會溝通，所以還會再觀察一段時間，可以的時候就會對外宣布。

王必勝日前則提到，口罩開放方向與韓國類似，主要是有強制要戴的場所，其他場所自主，另外還有建議佩戴的場合或者狀況，以這樣的方式規劃。