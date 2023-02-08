蔣萬安：讓小學生吃得開心　北市國小午餐時間增5到10分鐘

▲台北市教育局今舉行全市國小校長會議，宣布彈性調整午餐時間。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

生為三寶爸的台北市長蔣萬安，日前因有家長陳情，希望能適度調整國小學生營養午餐的用餐時間，尤其低年級的學生吃飯速度較慢，盼能彈性調整。台北市教育局今（8日）舉行公私立國小校長會議，會中宣布彈性增加國小學生用餐時間5到10分鐘，減輕學生的用餐壓力。

北市教育局體育及衛生保健科長林奎宇指出，目前各校依據需求規劃作息時間，午休時間（包含用餐及午睡）約65至75分鐘，各校普遍安排30至35分鐘用餐，剩下的35到40分鐘午睡，但因有少數老師可能較晚下課，或營養午餐打菜影響用餐時間，導致有低年級學生往往到了午睡時間飯還沒吃完。

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林奎宇表示，從新學期開始，希望各校能配合彈性增加營養午餐時間5到10分鐘，在總午休時間不變的前提下，適度調整用餐時間，讓用餐速度本來就比較慢的學生，吃飯不要太有壓力。

林奎宇進一步指出，除了國小彈性調整午餐時間外，也建議在國中階段部分，學校可以嘗試讓學生自主安排午休時間，包括用餐、閱讀、午睡或其他活動，結合生活教育，引導學生自主管理與尊重他人。