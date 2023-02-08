鄰居控隋棠擾鄰「官司有勝算？」　律師揭3關鍵：很難打

▲隋棠陷「擾鄰」事件。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人隋棠捲入「擾鄰」事件，警方表示1月18日接獲民眾報案，到場後有聽見輕微聲響，按鈴勸導後雖無人應門，但聲音停止。針對此事，律師林智群也分享看法，透露「鄰居噪音訴訟是一種很難打的官司」。

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」上發文，直呼鄰居噪音訴訟對原告來說，是一種很難打的官司，因為很難證明「噪音的存在」以及「噪音的來源」。林智群進一步列出3點，首先，「噪音的存在」雖然可以錄音、錄影，但因為發生時間往往不特定、不知何時發生，所以一般人很難一直呆在屋裡等待。

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再者，林智群指出「噪音的來源」很難證明，因為聲音是看不到的，要怎麼證明從哪裡來？這通常會找「第三人」來作證，證明聲明從上面傳過來，但「大樓有時候會有共振問題，你以為聲音來自樓上，其實不是，有時候還是大樓設計不良，某樓的聲音，整棟都聽得到。」

最後，還要證明「聲音超過法定標準」，林智群說，雖然手機有分貝計APP，但那在法庭上只會被當成參考用，「最權威的是找環保局人員來測」，可是噪音大多發生在半夜，人家也下班了。

林智群提到，很多人聽到噪音的第一反應就是報警，但警察頂多只是了解情況、敲門要求對方停止這個行為，「畢竟不是環保單位，處理噪音不是他們的專長」。

貼文曝光後，底下網友也熱烈討論，「幾乎無解」、「我也飽受鄰居吵鬧，大家只能互相點囉」、「長知識了」、「聲音來源真的很難釐清」、「人不在家還被投訴真的很無言」。另有網友回應，「環保局有值班人員喔，晚上報案如果他們有空、沒有其他案件要處理的話也可以到現場做檢測，因為我報過！」