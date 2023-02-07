洪秀柱憶7年前星雲大師「這句話」　籲陸委會協助陸信眾來台弔唁

▲洪秀柱哀悼佛光山星雲大師圓寂。（圖／翻攝自Facebook／洪秀柱）

記者詹宜庭／台北報導

佛光山開山宗長星雲大師於5日圓寂，享耆壽97歲，各界紛紛致上哀悼之意。國民黨前主席洪秀柱7日透過臉書發文致悼，回憶起她先前競選總統時，大師半開玩笑讚許她是「觀世音」，讓她時時提醒自己，身為政治人物應以「拔除眾生苦、給予眾生樂」為念。她更呼籲陸委會給予專案協助，讓中國大陸的信眾們能如願來台弔唁，送大師最後一程。

洪秀柱今日透過臉書發文表示，她剛結束訪陸行程回到台灣，就驚聞星雲大師圓寂的悲訊，許多回憶驟然浮現眼前，心中充滿了悲傷與不捨。這兩天，新聞媒體都在回顧星雲大師的一生，前日她偶然看到媒體播出七年多前的畫面。

洪秀柱回憶，當時正在競選總統，大師半開玩笑讚許她是「觀世音」，雖然眾人皆知是抬舉溢美之詞，但這讓她時時提醒自己，身為政治人物應以「拔除眾生苦、給予眾生樂」為念，並且時時牢記星雲大師說過的「三好四給」，包括「存好心、說好話、做好事」與「給人歡喜、給人方便、給人希望、給人信心」。

洪秀柱透露，大師一生無論是出世修行或入世弘法，皆行在智慧與慈悲的道上渡化十方眾生，尤其他常在兩岸間呼籲和平，因此在大陸地區也有許多信眾。如今疫情雖已趨緩，兩岸往來仍然存在許多不便，期盼陸委會能夠給予專案協助，讓陸籍的信眾朋友們能如願來台弔唁，送大師最後一程。

洪秀柱強調，星雲大師捨世，卻在人世間永遠留下了美好的願景、點亮了智慧的明燈，願每人都能謹遵「三好四給」，讓大師的宏願得以圓滿。