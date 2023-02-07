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社會 社會焦點 保障人權

水果刀殺死法警弟再分屍丟垃圾車　永和男逃死遭判無期徒刑

▲▼棄屍畫面曝。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲梁志超狠心殺害弟弟後，殘忍肢解並丟進垃圾車。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、翁子皓／新北報導

新北市2022年9月1日發生一起駭人聽聞的分屍案件，74歲大哥梁志超持水果刀殺死54歲曾當過法警的弟弟，之後殘忍剁下頭顱、雙手、右腳，並包成2大袋扔進垃圾車，只剩左腳在身軀上。新北地院今（7）日審結，依殺人、損壞遺棄屍體等罪，判處梁志超無期徒刑。

▲▼永和男遭分屍,永和分屍案鑑識人員離開。（圖／記者陳以昇攝）

▲梁姓男子因失聯多日，經友人報案後，警方上門驚見他慘遭分屍。（圖／記者陳以昇攝）

判決指出，大哥梁志超與曾擔任法警的弟弟同住新北市永和區，梁志超與弟弟因照顧母親及金錢問題而素有嫌隙，兩人在去年8月30號晚間8時許發生口角，他憤怒之下，在9月1日凌晨3時許趁弟弟熟睡時，持水果到刺進弟弟胸部。梁姓法警胸口受傷後，雖揮拳反擊擊中梁志超左眼下方，但隨即因大量失血而無力反抗。

梁志超見弟弟癱軟無力，竟持水果刀分別刺弟弟的胸部1刀、腹部3刀，導致弟弟因大量失血死亡，梁志超見弟弟死亡後，竟持菜刀及鐵鎚殘忍砍下弟弟頭顱，還將雙手、右腳支解，並分成兩大袋丟入垃圾車，隨後拖著顯眼的紅色行李箱展開逃亡。

死者因平時都會到社區大學學習，與同學相處融洽，但死者卻於2022年8月30日開始失聯，直到隔月5日下午仍聯繫不上，其張姓女學驚覺有異報警，警方上門後才發現這樁殘忍的分屍案。

法官認為，梁志超供稱因弟弟陸續借款未還、且弟弟還會對其拳打腳踢等語，才因而動手殺死弟弟，可見他雖坦承犯行，但卻無真誠悔悟之實意，兇殘殺死弟弟後，還冷血分屍，情節實屬駭人聽聞，因此依殺人罪，處梁志超無期徒刑，褫奪公權終身。又犯損壞遺棄屍體罪，處梁志超有期徒刑貳年。應執行無期徒刑，褫奪公權終身，全案還可上訴。

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