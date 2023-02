恐上萬人罹難！土耳其強震增至668死　預估死亡數上修「紅色警戒」

▲ 敘利亞哈馬(Hama)建築倒塌,受困者被以擔架抬出。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

土耳其6日凌晨發生規模7.8強震,重創該國東南部及鄰近的敘利亞西北部,死亡人數迅速來到668人,預料仍會攀升。美國地質調查局(USGS)原先預估這起地震恐造成上百至上千人死亡,但稍早已經上修至上萬人。

土耳其災害與應變管理中心(AFAD)統計顯示,境內7個省份至少有284人因這起地震罹難,另有440人受傷。敘利亞官媒報導,政府控制區有237人死亡,逾630人受傷;據叛軍控制區民防組織「白頭盔」(White Helmets),反政府武裝力量控制的地區至少有147人喪命,逾340人受傷,使得兩國累計死亡人數來到668人。

