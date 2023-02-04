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約砲約到表哥女友！他「一試愛上」拿裸照逼再來…女方崩潰提告

男子多次威脅表哥的女友去開房間，讓對方忍無可忍提告。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲男子多次威脅表哥的女友去開房間，讓對方忍無可忍。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

太惡劣！一名郭姓男子於2年前，透過交友軟體配對到自家表哥的女友，兩人約出去開房激戰，沒想到郭男「一試成主顧」，多次邀約表哥的女友「再來一次」，但後續遭女方接連拒絕沒面子，竟傳訊告訴表哥，自己與他的女友私下偷偷約砲，故意拿截圖威脅對方持續與他約砲。而女方擔心被揭穿，只好屈服忍耐，但郭男又趁機拍下女方的淋浴照恐嚇，逼得表哥女友崩潰提告，而郭男最後被判1年10月，緩刑4年，另2罪判刑5月，得易科罰金15萬元。

判決書指出，在2021年5月，郭男一開始是透過網路交友軟體「HEYMANDI」認識表哥女友，兩人相約到旅館開房間，事後郭男對女方難以忘懷，但女方對他態度冷漠，於是故意利用IG私訊自己的表哥，還把對話紀錄給表哥的女友看，藉以威脅對方，繼續跟他發生關係。

而這名表哥的女友，因為擔心自己偷約砲的事被傳出去，只好再陪郭男到摩鐵開房間。但郭男趁女方裸身在浴室沖洗時，透過透明玻璃偷拍她裸背，並開始拿著照片威脅、要求對方持續與他發生關係，讓對方忍無可忍，決定蒐證提告。

法院審理時，郭男坦承犯行，法官依雙方對話紀錄、汽車旅館訂房紀錄等事證，以成年人故意對少年犯強制性交罪，判郭男1年10月，另依成年人故意對少年犯無故以照相竊錄他人身體隱私部位罪、成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，各判刑2月、4月，並應執行5月徒刑，得易科罰金。而雙方後續因為有達成和解，且法官考量郭男犯後具有悔意，性侵部分宣告緩刑4年。

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