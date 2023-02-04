婦闖紅燈被女警攔查不生氣　反問「小賈靜雯」：要不要當我媳婦？

▲桃園警分局青溪派出所女警張亭云四年前考上國立大學與警專，考慮再三後決定擔任人民保母，圖為在警專受訓時照片。（圖／張亭云提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局青溪派出所女請張亭云去年攔查1名騎機車闖紅燈婦女，過程中婦人態度一度不滿，後來察覺外型亮麗的張女還是單身，竟滿臉笑容「要不要當媳婦？」讓她當場傻眼；張亭云指出，4年前考大學時，同時考上某國立大學與警專，與家人考慮後決定念警專，早日畢業能減輕父母負擔。同仁們對於這位美女同事酷似藝人賈靜雯，私下都喊她「小賈靜雯」。

年僅22歲的女警張亭云，4年前從台中二中畢業，當時同時考上某國立大學與警專，當時與家人、同學討論後決定就讀警專，家人親友中並沒有從警經歷，但家人都很支持她從警，張亭云說，從警不但能減輕父母經濟負擔，也能讓她擔任人民保母與快速成長。

▲桃園警分局青溪派出所女警張亭云。（圖／張亭云提供）

張亭云畢業後分發到桃園警分局青溪派出所服務，談到從警短短1年半經歷，張亭云指出，去年在轄區攔查闖紅燈女騎士時，女騎士被攔查時一開始態度不佳，她仔細說明攔查取締原因後，婦人突然笑嘻嘻詢問，問她「有無結婚，要介紹兒子給她認識，要不要當她媳婦？」讓她當場傻眼。

張亭云還說，曾獲報1名男子疑似情緒不穩，酒後盤爬至住家5樓遮雨棚，搖搖晃晃十分危險，由於隨時都可能摔下樓來，她鼓起勇氣與男子攀談，化解其緊張情緒，最後與家人同聲勸解後，男子自己從遮雨棚下來，不但解除一場危機，事後她曾打電話關心男子狀況，男子也表達自己已找到工作，願意努力工作回報美女警員關心。

▲桃園警分局青溪派出所女警張亭云平日熱中登山健行活動。（圖／張亭云提供）

另外，張亭云笑說，去年3月首次單獨出勤，在轄區某街頭發現一輛雙載機車，因行駛時搖晃得厲害，她把他們攔查勸導，2名男子下車後，以生澀國語回覆，原來是外籍移工，當時近一步查證分摁十，2名移工突然分頭狂奔，結果她一邊追逐，一邊向線上警力呼叫支援，順利將2名逃逸移工都查緝到案，這件事情讓他信心倍增。

同仁們對外型亮麗與氣質出眾的張亭云都很讚賞，由於她外型與知名藝人賈靜雯神似，同仁們私下喊她「小賈靜雯」，對她小小年紀卻屢次查緝連男生都難以獨自完成的任務，紛紛豎起大拇指稱讚不已！目前仍待字閨中的張亭云坦承從目前還是單身狀況，但對於是否有心儀的男性則笑而不語，同仁眼中都希望人美、心也美的「小賈靜雯」能早日尋獲有緣人。