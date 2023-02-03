民進黨「陪慧團」提行李箱出發！　黃建嘉率黨中央團隊進駐南投輔選

▲民進黨副秘書長黃建嘉3日率中央黨部輔選團召開「陪慧團出發．一起顧南投」記者會。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

距離南投縣長補選剩下約1個月時間，民進黨副秘書長黃建嘉3日率中央黨部輔選團召開「陪慧團出發」記者會，宣示黨中央團隊即刻將進駐南投，與參選人蔡培慧一同力拚勝選。黃表示，黨主席賴清德已下達動員令，希望在這場選舉中將士用命取得勝選，最重要的是希望可以重新贏得人民的信任。

黃建嘉指出，選舉是一場綜合民意與社會氛圍的檢驗，也是檢驗候選人能力和操守的最好機會。而蔡培慧是農村的女兒、農運的戰士，也是台大的博士，相信她絕對會是南投最優秀也是最需要的優質立委。

黃建嘉表示，這次除了要贏得勝選與人民的信任外，也希望可以擦亮民進黨清廉、勤政、愛鄉土的招牌，全黨團結一致，信賴蔡培慧、信賴南投，相信一定能贏得信3月4日這場選舉的勝利。

針對媒體詢問賴清德主席到南投輔選的規劃，黃建嘉表示，賴主席於2月5日就會到南投輔選，而這次的選舉戰略，中央黨部有一定的規劃跟期程，也已經跟蔡培慧競選總部做了充分的討論。

黃建嘉提到，這次補選蔡培慧要為南投爭一口氣，相較林明溱只是替他當啃老族的兒子出一口氣，兩人的格局簡直天差地別。黃建嘉舉例說，林明溱的兒子想要買房子，他就用選舉補助款及縣長不吃不喝八年的薪水，幫兒子買千萬豪宅，請問這些錢從哪裡來？林明溱應該跟大家說清楚。

另外，黃建嘉也提到，林明溱的兒子想要工作，就在縣政府內安排了縣長特助，完全不顧法令的限制，硬是安插兒子當縣政府的黑官。甚至兒子想要當立委，林明溱可以不顧民意的反對與自己的承諾，硬是回鍋參選立委補選，幫兒子卡位，從以上的例子就可看出，林明溱不只不講武德，更是失德，這樣的耍特權及佔盡資源的行徑，相信南投縣民完全不會接受。

黃建嘉強調，南投需要的是最優秀立委，就是農村出生、農運戰士、台大博士的蔡培慧，我們會用最大的戰略原則，來做為這次選舉的訴求，把蔡培慧的優秀及能力，讓更多的南投縣民知道。

黃建嘉認為，林明溱一定是一個好爸爸，但絕對不是一個好縣長，未來更不會是一個好立委，所以呼籲南投鄉親3月4日讓佔盡資源、耍特權的林明溱，回家當個好爸爸含飴弄孫，讓真正愛南投的農村好女兒蔡培慧當選立委替人民服務。

媒體問到南投第二選區過去長期由藍營把持，民進黨要突圍成功的關鍵點會是什麼？黃建嘉表示，最重要在於全黨團結一致，這也是最重要的一個戰略原則。就如同賴主席所說的，這次選舉，民進黨全體上下將士用命。雖然南投是藍大於綠的選票結構，但以蔡培慧的人格特質和新內閣組成的新氣象，未來會把蔡培慧過去擔任行政院中部聯合辦公室執行長時對南投的貢獻突顯出來，向南投縣民訴求，全力贏得這場選舉。