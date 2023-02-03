外媒評比S23碾壓iPhone 14　「7亮點」完勝蘋果

▲三星S23。（圖／記者陳俐穎攝）



記者崔子柔／綜合報導

三星昨（2）日凌晨舉辦線上發表會，公布許多星粉期待已久的旗艦機Galaxy S23系列，本系列總共有三種機型，包含S23、S23+與S23 Ultra，外媒Gizchina則比較S23及iPhone 14，發現有7項規格都碾壓。

一、客製化SNAPDRAGON 8 GEN 2 VS A15晶片

目前iPhone 14的Geekbench單核性能得分為1740，多核性能得分為4711。Galaxy S23的Geekbench單核得分1566，多核得分5176，雖然單核性能得分較低，但多核性能擊敗了iPhone 14。

二、三鏡頭 VS 雙鏡頭

雖然升級沒有那麼明顯，不過S23這次搭載50MP主感測器、12MP超寬感測器和12MP長焦感測器。相比之下，iPhone 14有兩個12MP鏡頭，其中一個是主感測器，另一個是超寬感測器。

理論上來說，S23比iPhone 14具有更多百萬像素以及多一個感測器。有人可能會說，更多百萬像素並不一定意味著更好，但不可否認的是，百萬像素更高的相機，能提供更好的細節。此外，S23的大感測器能帶來更好的低光拍攝效果（夜間模式）。

▲三星S23系列。（圖／記者陳俐穎攝）



三、S23三倍光學變焦 VS 無光學變焦

蘋果沒有在iPhone 14設置光學變焦，但有5倍數位變焦，不過光學變焦好得多，S23搭載3倍長焦感測器，能提供更好的放大圖片。

四、 60 HZ OLED螢幕 VS 120 HZ OLED螢幕

iPhone 14搭載OLED面板，但螢幕顯示仍留在60HZ，S23的120 HZ OLED螢幕則快得多。

五、1200尼特亮度 VS 1750尼特亮度

S23提升了螢幕顯示，可以將亮度水瓶提高到1750尼特。

六、 6 GB RAM VS 8 GB RAM

擁有更多RAM能讓設備面向未來，這是S23領先的一個因素。

七、 3279 MAH電池 VS 3900 MAH電池