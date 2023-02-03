趙少康連3批陳建仁　要求中研院解釋這件事！轟諸葛亮比喻太荒謬

▲陳建仁拜會國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

行政院長陳建仁31日正式上任，他以「核准借調、留職停薪」自中研院保留，藍營認為此舉為保中研院49萬元高薪，中廣董事長趙少康則連續3天提出質疑，要求中研院說明。

趙少康已經在臉書連3天發文抨擊，他昨日指出，中研院絞盡腦汁想幫陳建仁解套，連「諸葛亮六出岐山」這種荒謬的比喻都拿出來，讓他啼笑皆非。

中研院稱陳建仁自2020年卸任副總統後，開始擔任特聘研究員，任期到2025年。趙少康則說，陳建仁今年2月上任行政院長，理論上可做到2024年5月20日，離2025年也不過剩一年，「為了這短短一年，被外界批評成這樣，把行政院、民進黨及中研院的聲譽都賠進去，值得嗎？陳建仁又怎麼好意思呢？」

▲趙少康。（圖／記者林敬旻攝）



趙少康認為，陳建仁應該辭去特聘研究員的職務，全心去擔任行政院長，「拚全力去做都不一定能做好，怎可以腳踏兩條船，給自己留退路？這個道理有那麼難懂嗎？」

趙少康最後表示，陳建仁在擔任副總統的4年間，應該忙著進行軍公教退職年金的改變方案，「他能有多少時間、餘力做研究？他在4年中發表了什麼震驚學術界的偉大論文？為什麼在卸職後立刻給他媲美諾貝爾奬得主的特聘研究員殊榮？中研院可否說明一下？」