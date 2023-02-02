女兒去墾丁2天1夜！母看「走路姿勢怪」秒抓包　怒告30多歲男

▲少女跟男友去墾丁玩時發生關係，回家後因走路姿勢怪怪而被媽媽抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名未成年少女小美（化名）跟30多歲許姓男友到墾丁遊玩2天，兩人在旅館發生關係。事後，小美媽媽發現女兒走路姿勢與平常不同，追問才知女兒與男友發生關係，憤而提告。案經上訴，高等法院駁回上訴，維持一審判決，判許男10月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，許男2021年3月透過網路遊戲結識小美，兩人相談甚歡進而交往，並於2021年5月8日凌晨3、4時許，由許男駕駛車輛載小美去墾丁兩天一夜約會。

許男2021年5月8日下午在旅館內，未違反意願與小美發生關係，同天晚上10時30分許在未違反意願情況下，又與小美發生一次關係，隨後於同年月9日送小美返家。

然而，小美母親發現女兒的走路姿勢與平常不同，追問之下才知道小美與30多歲許男出遊發生估縣，憤而報警提告。

屏東地院一審依對於14歲以上未滿16歲女子為性交、猥褻等2罪，各判6月有期徒刑，合併執行10月，許男不服上訴。

高等法院認為，許男雖坦承犯行並表達悛悔之意，偵查期間也與小美母女調解成立，但許明知少女未滿16歲，對男女之事懵懂，欠缺成熟判斷性自主能力，卻未能克制性慾，對小美造成的創傷危害非輕，因此不予以減刑，駁回上訴並維持一審判決，全案仍可上訴。