　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女兒去墾丁2天1夜！母看「走路姿勢怪」秒抓包　怒告30多歲男

▲▼有女網友穿著比基尼去跟男友爸媽泡溫泉，疑似踩到雷慘被冷落。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲少女跟男友去墾丁玩時發生關係，回家後因走路姿勢怪怪而被媽媽抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名未成年少女小美（化名）跟30多歲許姓男友到墾丁遊玩2天，兩人在旅館發生關係。事後，小美媽媽發現女兒走路姿勢與平常不同，追問才知女兒與男友發生關係，憤而提告。案經上訴，高等法院駁回上訴，維持一審判決，判許男10月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，許男2021年3月透過網路遊戲結識小美，兩人相談甚歡進而交往，並於2021年5月8日凌晨3、4時許，由許男駕駛車輛載小美去墾丁兩天一夜約會。

許男2021年5月8日下午在旅館內，未違反意願與小美發生關係，同天晚上10時30分許在未違反意願情況下，又與小美發生一次關係，隨後於同年月9日送小美返家。

然而，小美母親發現女兒的走路姿勢與平常不同，追問之下才知道小美與30多歲許男出遊發生估縣，憤而報警提告。

屏東地院一審依對於14歲以上未滿16歲女子為性交、猥褻等2罪，各判6月有期徒刑，合併執行10月，許男不服上訴。

高等法院認為，許男雖坦承犯行並表達悛悔之意，偵查期間也與小美母女調解成立，但許明知少女未滿16歲，對男女之事懵懂，欠缺成熟判斷性自主能力，卻未能克制性慾，對小美造成的創傷危害非輕，因此不予以減刑，駁回上訴並維持一審判決，全案仍可上訴。

ET快訊
女兒去墾丁2天1夜！母看「走路姿勢怪」秒抓包　怒告30多歲男
結婚證書拿出來！ 住飯店「真的0元」
男高中生為博愛座「飆女童三字經」！她氣哭…釣出家長暖安慰
快訊／威力彩下期4.6億！春節大紅包7組15人中
Toyz宣布開飲料店！曝售價「1杯最高49元」：品質比滴妹好
女歌手被酸沒錢買內褲　怒賣「原味底褲」一件飆破284萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女兒去墾丁2天1夜！母看「走路姿勢怪」秒抓包　怒告30多歲男

賓士車拒檢+危險駕駛…警開3槍打死後座乘客　最新結果出爐

快訊／宜蘭廢棄軍事拱形油庫　驚見「白骨乾屍」

賓士掛假牌拒檢！警開3槍「乘客爆頭亡」被起訴　警政署說話了

空拍畫面曝！台南油墨印刷廠大火　「全面燃燒」發出空品警訊

快訊／陸軍性愛實戰爆違紀！女中尉穿迷彩服交纏　八軍團說話了

快訊／2男1女涉毒聲請提審！法官看秘錄器當庭釋放　警方說話了

獨／陸軍營區驚爆「性愛實戰」　上尉訓練官與女中尉「站姿交纏」

新北夫妻吵架…他竟拿球棒下車「準備打擊」　警一動作讓他秒孬

快訊／下班注意！國1北向38.9K「2自小客追撞」　佔用2車道

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

林書豪宣布2/4抵台　目標迎台灣職籃首秀

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

跑步機上邊走邊脫衣服　突然向後跌坐撞倒人！

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

女兒去墾丁2天1夜！母看「走路姿勢怪」秒抓包　怒告30多歲男

賓士車拒檢+危險駕駛…警開3槍打死後座乘客　最新結果出爐

快訊／宜蘭廢棄軍事拱形油庫　驚見「白骨乾屍」

賓士掛假牌拒檢！警開3槍「乘客爆頭亡」被起訴　警政署說話了

空拍畫面曝！台南油墨印刷廠大火　「全面燃燒」發出空品警訊

快訊／陸軍性愛實戰爆違紀！女中尉穿迷彩服交纏　八軍團說話了

快訊／2男1女涉毒聲請提審！法官看秘錄器當庭釋放　警方說話了

獨／陸軍營區驚爆「性愛實戰」　上尉訓練官與女中尉「站姿交纏」

新北夫妻吵架…他竟拿球棒下車「準備打擊」　警一動作讓他秒孬

快訊／下班注意！國1北向38.9K「2自小客追撞」　佔用2車道

立春就拜土地公　她曝獨門秘招財運旺爆

小優半夜求援「男友猛敲家門」：救我！　好友飛車衝現場

舉重青年盃本周登場　東奧國手「表特女神」今年首度出賽

女兒去墾丁2天1夜！母看「走路姿勢怪」秒抓包　怒告30多歲男

30歲男「飯吞不了」暴瘦20公斤！醫揪「罕見怪病」　好發年齡層曝

反詐騙》打擊詐欺犯 不僅靠司法體系 行政機關也要監管

隱藏不住的真心　12星座愛上一個人的四大表現

快訊／威力彩下期4.6億！春節大紅包7組15人中　每人分46萬6666元

從台北101看台灣燈會！觀景台俯瞰萬丈燈火　信義區亮點看這裡

林琨瑋之子棄打從投　林楷錡請教旅美鄧愷威

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

社會熱門新聞

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

即／陸軍性愛實戰爆違紀　八軍團說話了

壯漢扮女性侵男子　二審判3年6月

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

台中新婚警輕生！網傳「放空這檔飆股」　真相曝光

台中警匪追逐！刺青妹躲七期大樓爽躺畫面曝

新北「休旅車違停人行道」　警回7字退檢舉

網紅玩手銬拍片險被逮嚇哭！「勸戒未開罰」原因曝

男過馬路「反悔轉身」害社工騎士摔死

小王囂張嗆：用了你老婆　軍人夫崩潰求償

應召女控名醫下藥輪流性侵　真相反轉

更多熱門

相關新聞

墾丁遊客倒地無心跳　警拿AED搶救竟「美叮美噹」

墾丁遊客倒地無心跳　警拿AED搶救竟「美叮美噹」

墾丁大街於今年大年初5因設置的「AED（自動體外心臟電擊去顫器）故障，險發生意外讓遊客大罵離譜，幸在場民眾利用CPR搶救，讓該遊客到院前成功恢復呼吸心跳，緊急轉送高雄的醫院，順利救回一命；墾管處對此表示，將加強宣導設置地點及使用方法，讓民眾及遊客都能在需要時啟用，在第一時間搶救寶貴生命。

墾丁和家人爆爭執　他走50KM「想回高雄」

墾丁和家人爆爭執　他走50KM「想回高雄」

走春塞爆！　屏東水底寮清早湧2000車次

走春塞爆！　屏東水底寮清早湧2000車次

史上最長春節連假　南方森活圈陪民眾過新年

史上最長春節連假　南方森活圈陪民眾過新年

行李箱掉落心急如焚　警3小時找到失主

行李箱掉落心急如焚　警3小時找到失主

關鍵字：

墾丁

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

盤點／與球星情纏7年一場空暴瘦成皮包骨　白歆惠搭上百億富商收山當貴婦

戲劇一哥驚爆罹癌！　星友人「腫瘤10公分大轉移肺部」

加油站發現斷掉生殖器　員工調監視器嚇壞

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

獨居母猿產子　動物園急追生父

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

即／陸軍性愛實戰爆違紀　八軍團說話了

結婚證書拿出來！住飯店0元再送早餐

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

巷口撿回小狗　養4年變肌肉袋鼠

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面