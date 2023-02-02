日本瘋傳「正妹拯救壽司5秒影片」1天千萬觀看　本尊竟是台灣人

▲日本網友在推特上傳「正妹拯救壽司5秒影片」，不到1天就累積千萬觀看。（圖／翻攝推特@takigare3）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本一名高中生近日在壽司郎拍攝惡搞影片，連累壽司郎股價暴跌，市值蒸發160億日圓（約新台幣36.9億元）。沒想到，有日本網友2日上傳一段正妹吃壽司的5秒影片，短短1天破千萬觀看，且影片中的主角還是台灣網紅「紳士龍蝦」。

推特帳號，滝沢ガレソ（@takigare3）2日上午11時16分上傳一段5秒影片表示，「好消息，一位女士站出來拯救正在失去顧客的迴轉壽司」，文末附上一名長髮正妹正在迴轉壽司用餐的畫面。

▼網紅紳士龍蝦過去吃壽司的影片被日本網友瘋傳。（圖／攝自g_lobster1003的IG）



該文貼出不到1天，就累積1萬則轉發、2900推文及9萬讚，觀看次數突破1500萬。日本網友看完紛紛留言，「哪家店？」「這會讓男人會蜂擁而至的」、「大！好羨慕」、「這比舔舔男好太多了」」、「很好奇這種衣服怎麼固定的」、「連我的藍鰭金槍魚都會站起來」、「為什麼不是每個人都正常用餐，沒有必要做不尋常的事，只要正常、守規則、在常識範圍內用餐就好了」、「我還是覺得噁心，不想再去了」。

據悉，影片中的女子是台灣網紅「紳士龍蝦」，抖音頻道有超過72萬名粉絲、IG上也有17萬人追蹤，在網路上小有名氣。「紳士龍蝦」擁有甜美長相以及傲人身材，常常在社群網站放送福利，過去曾因「白色襯衫被淋濕搭捷運」、「吃壽司放巨乳」的影片及照片登上新聞版面。

▼網紅紳士龍蝦。（圖／翻攝紳士龍蝦IG）

