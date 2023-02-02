看地板隆起竟是「眼中長腫瘤」！質子治療讓她躲過「摘眼球」命運

▲看地板隆起竟是「眼中長腫瘤」！質子治療讓她免摘眼球還保視力。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

家住台中的49歲賴小姐，3年前發現右眼視物扭曲，看地面會有隆起不平等現象，經診所診斷為視網膜剝離，轉介到中部醫學中心檢查，赫然發現眼中長了一顆惡性腫瘤，需進行眼球摘除，後經轉診到林口長庚醫院接受為期一週的質子治療，同時保住眼球與視力，目前已追蹤屆滿2年，視力依然維持1.0。

「當時我心裡想著，怎麼會是我？」林口長庚今（2）日召開質子治療記者會，請來賴小姐分享治療心路歷程。賴小姐表示，當時聽到需要摘除眼球時，心情如同「從高處墜落無底洞」，心裡不斷想著「怎麼會是我？」所幸歷經三次轉診，到林口長庚接受質子治療，躺在醫療床上接受質子照射，過程無需麻醉，也未有不適症狀，感謝醫療團隊幫她保住雙眼。

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黑色素瘤經常生長於皮膚，但因眼睛也有黑色素細胞，因此可能在眼球內或眼球周邊生長。林口長庚眼科部部主任黃奕修教授表示，眼球黑色素惡性瘤可怕的地方在於，只要腫瘤超過0.3公分厚度，就有能力轉移，且早期的轉移沒有辦法偵測，因此目前使用的任何治療，包括眼球摘除，都無法降低病患的死亡率。

▲賴小姐與周宏達醫師合影。

不過，眼內黑色素瘤發生比率極低，歐美每千萬人每年僅有約50-60位病人，相較白種人，亞洲人種發生眼內黑色素瘤更為罕見，根據統計，亞洲每千萬人每年發生率低至2-6位，等同於全台灣每年約只有5-15位左右的新診斷病人。因為病人數少，眼腫瘤病人求診之路也特別艱辛。

收治賴小姐的林口長庚眼科周宏達醫師表示，眼內黑色素瘤初期症狀大多不明顯，可能只有持續的看到閃光以及飛蚊症，因此很多時候病人經過數個月檢查、轉診再轉診，終於確認診斷時，腫瘤厚度已經超過1公分，錯過黃金治療時機。而過去的治療原則往往是看到腫瘤就將眼球摘除，病人幾乎沒有保留眼球及視力的機會，且外觀可能受到大幅影響，雖然後來導入光子治療，但因散射面積較大，視力通常也無法保留。

林口長庚質子治療中心自2015年啟用以來，從肝癌治療一路拓展到身體各器官組織，目前已累計近20例眼腫瘤治療病例，病患年齡在26至66歲，男女各半。

▲林口長庚治療團隊與賴小姐合影。

分析質子治療對於眼球原發腫瘤控制的成效，全數病人都獲得控制，腫瘤不再生長甚至縮小，眼球保留比例超過八成，且超過半數病人視力保留超過0.1，更有五分之一病人的視力保留超過0.5。其餘最常見副作用為乾眼症（約50%）、不等程度的視網膜退化（約40%）以及青光眼（約27%），顯示質子治療有高度機會保留病患眼球甚至視力。

眼球是人體最精密的器官之一，對於輻射副作用的容忍程度低，因此精準的質子治療，被譽爲是眼球黑色素瘤的「黃金治療」。周宏達表示，根據歐美大型研究，使用質子治療眼內黑色素瘤，經過一至兩週，共約5至10次的療程，原發腫瘤控制比例超過90%，眼球保留比例75%-93%，且有高達三至四成的病人視力得以保留。但質子治療還是有其極限，對於腫瘤遠端轉移的控制能力與摘除眼球相同，十年還是有約半數的病患會因腫瘤轉移而死亡。