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社會 社會焦點 保障人權

用雞排妹11年前舊照當廣告　法院判診所要拆看板...但免賠150萬

▲▼元和雅雞排妹 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲雞排妹為了元和雅診所的看板打官司。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

雞排妹鄭家純因肖像權糾紛，提告要求2012年替她抽脂的高雄知名整型診所元和雅，撤下門口柱子使用她照片的宣傳照或者賠償150萬元，智慧財產法院審理後認為，診所是依合約書約定合理使用，於法有據，須拆除鄭家純的看板，但不用賠償150萬。對此，元和雅診所表示，將收到判決書後，再研議是否上訴。

鄭家純和元和雅診所有多起官司纏訟，雙方互有輸贏，先前元和雅不滿鄭家純在網路上轉貼文章和評論，指整型診所整壞許多個案，對鄭家純提告妨害名譽，檢方雖然對鄭家純做出不起訴處分，但元和雅另提300萬元的民事損害賠償，高雄地院審理後，認為鄭家純曾在寫真集中感謝元和雅，而轉貼網友貼文時也未善盡查證之責，判她應賠償90萬元。

全案起因於雞排妹鄭家純早年為了出道，找上元和雅診所，表明願意以提供術前術後照作為行銷宣傳方式交換免費抽脂，後來因沒履約拍攝術後照，因此以提供寫真集照片做替代，並做成抽脂術後照廣告看板，直到2020年為了撤下舊照，與醫美診所對簿公堂，要求賠償150萬元，或者撤下她早年的看板。

對於法院做出判決要求診所撤下看板，高雄元和雅診所深感遺憾，委任律師葛光輝強調，看板使用的照片雖然來自於鄭家純的寫真集，當初是因為鄭家純沒有依照原先的約定來拍攝術後照，診所為了支持她要出道，才會同意讓她「以寫真集的照片代替術後照」，甚至還加碼購買她的寫真集，但雞排妹事隔8年後，卻突然要求不能再放她的寫真集照片，甚至認為診所不當得利，索賠150萬元，卻忘了她違約在先，沒來拍術後照這件事。

對於要不要拆看板？高雄元和雅診所表示，雖然不希望為了一塊看板浪費司法資源，不過若是有該捍衛的權益，也會補足證據、據理力爭，因此收到判決書後，將與律師研議，考慮是否提出上訴。

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