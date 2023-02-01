僱失聯移工「透天厝持分遭拍賣」　金融教父股票+原民土地法拍

▲屏東執行分署查封拍賣枋山透天厝持分 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

1名營建工程承包商，雇用原本應在漁船或塑膠廠的外籍移工到建築工地工作，被移民署查獲函送裁罰55萬元，他因未繳罰款被函送屏東執行分署處理，該分署查封他土地拍賣，呼籲僱主千萬不要僱用非法外籍勞工，以免得不償失。

法務部行政執行署屏東分署於2月7日辦理「123拍賣會」，這次將法拍義務人座落枋山的透天厝持分。義務人為營造公司的下包商，2015年間雇用8名印尼移工在淡海新市鎮的新建大樓工地綁鋼筋，經移民署專勤隊查獲移工原係申請來台在漁船或塑膠廠工作，或從事家庭看護，卻離開原就業地失聯後，在義務人承包的案場擔任綁鐵工。

▲三地門原住民保留地。

新北市政府勞工局以義務人聘僱他人所申請之外國人工作，違反就業服務法規定，對他開罰55萬元，義務人遲未繳納，案件移送至屏東分署執行。分署受理後拍賣他名下位於枋山佔地44坪的透天厝，義務人持分為4分之1，目前已進入二拍，底價39萬1000元。另依法該移工收容期間之伙食費及遣返所需之旅費，亦由義務人負擔，讓他得不償失。

另這次聯拍動產物件全部為股票，地下金融教父萬眾所持有的華泰商銀股票377股上次未拍出，也進入二拍；而群祺科技與台畜敦南股份有限公司股票，2月7日上午9點半開放觀覽、10點登記領號碼牌、10點半喊價，價高者得標。

屏東分署表示，這次不動產另有座落內埔、枋山與里港的土地，以及三地門、泰武與獅子鄉的原住民保留地。屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在2月6日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同，於2月7日當天下午2點半至3點可在拍賣室現場投標單，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網瀏覽不動產360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！