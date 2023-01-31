提高自制力就在一念之間！跟著8 Tips戒除消極、大吃、爆買、犯懶等惡習

▲想要追求自律的生活，但一遇到壓力就只會爆吃狂買？其實想提升自制力，可以靠簡單8 Tips慢慢培養起來。（圖／pixabay、Pexels、unsplash，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

根據心理學的觀點，自律的基本定義就是——管理自己的衝動、情緒和行為，藉此實現長期目標的能力。然而，缺乏自制力，特別是欠缺情緒控管能力的人，其實比一般人想像的還要來得多。國外網站Bright Side特別整理出8種能夠一步步提升自制力的簡易做法，希望藉此幫助讀者輕鬆控制自己的情緒，成為自己生活的主人！

1、記得微笑

根據研究，一個微笑能帶來渲染力十足的情緒能量。人心的奧祕就在於，即使一個人當下沒有理由微笑，但對著鏡子一笑其實就可以「欺騙」大腦，相信自己是快樂的，就是幫助自己踏出正向思維的第一步！更別說，微笑的臉蛋看在別人眼中會更有吸引力，因為每個人微笑時的樣子，一定是比面無表情還更美麗！

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2. 專注於呼吸

學習如何控制呼吸，是提升自制力的重要課程之一。曾經懶惰厭世到不想動的人都知道，其實真正想動起來的關鍵，往往在於一瞬間的起心動念，說起來容易做起來難，但內在轉變的關鍵就是「活在當下」。因此，不少諮商師都建議，當感到不知所措或心思煩憂時，請閉上眼睛專注在自己的呼吸。當意識到自己的呼吸時，你才能真正感受到自己，也才能重新掌握自己的所有決定與行動。

3. 開始寫日記

日記是一種強大的自我探索工具，如果決定把自己的情緒想法毫無保留地投入其中，日記就可以成為最好的朋友和最值得信賴的知己。寫日記的過程中，就等於在與自己對話，能更深入地了解自己，不僅不會有無人回應的感覺，也不用擔心內心的聲音會被批評或誤解。

4. 用積極的習慣代替消極的習慣

當整理好思緒，開始想要認真動起來時，不妨先一步步以簡單但積極的選擇，取代過去消極的習慣。例如，過去每當遇到壓力就想靠大吃、購物來紓壓，不如就換成出門走走、健身房運動來釋放壓力，這樣就沒有機會把脂肪囤積在自己身上，或是把辛苦賺來的錢花在盲目消費上了。

5. 制定適合自己的「日常例行事務」

日常的「例行事務」聽起來乏味無趣，但這點其實對自我保健有著至關重要的關鍵，尤其對於長期控制想大吃或大買的波動情緒，能有很大的幫助。例如，讓自己每天晚上飯後固定散步30分鐘，或上網娛樂活動控制在每天30分鐘以內，當一天天完成這樣的日常例行事項，也能一步步建立起自己的自律感與自信。

6. 列一個待辦事項清單

要建立可持續而且愉悅的日常例行事務，光完成第5點還不夠，第5點做習慣後，還可以開始養成編寫待辦事項列表的習慣。畢竟，培養自律力的最終目的就是實現長期目標，因此從中提醒自己的長遠目標是什麼，非常重要！要建立這樣的習慣，可以從每天睡前寫下「醒來後待做」的事務清單開始做起。

7. 給自己一些Me Time

在開始培養自制力，建立日常例行事務、待辦清單的同時，多少也會發現自己會開始成為對自己最嚴厲的生活教練，因此Bright Side也提醒，別忘了最應該善待的人就是自己。然而雖然可以給自己偶爾放鬆一下的Me Time，但也可以從興趣方面著手，如塗鴉唱歌跳舞等，放鬆之餘也能給自己帶來正向的快樂。

8. 帶自己進入冥想

以現代科學來說，冥想是一種訓練思維，以求更加了解自己的方法。據說知名導演大衛林奇每天都會進行兩次冥想，以獲得「內心深處無限的能量、創造力和快樂」，也能幫助自己好好梳理、沉澱思緒。