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無端挨槍「眼球掉出來」　髮型設計師悲憤輕生亡！凶嫌下場曝

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名簡姓男子2020年凌晨參加慶生聚會，突然持辣椒槍近距離朝1位李姓男子臉面開2槍，造成李男右眼球中彈當場掉出來，送醫搶救多時仍失明，簡男到案一概否認，還多次不出庭被通緝，台北地院審理認定簡男手段兇殘但無殺人意圖，依重傷害罪判刑8年，可上訴，但傷後憂鬱的李男等不及判決，去年已輕生辭世。

本案發生於2020年1月24日，李男的高中男同學在自己任職的北市某公司舉辦慶生趴，李男去捧場，簡男是壽星的朋友，當天凌晨3點多才抵達，在場眾人幾乎醉成一片，李男坐著滑手機，感覺眼前人影一晃，抬頭赫見簡男站在面前，拿著1把小支手槍指著他，不由分說就近距離開1槍，碰的一聲嚇壞眾人。

李男第一時間沒感覺自己受傷疼痛，他望著還在冒煙的槍口，責問簡男：「你在幹嘛！」簡男怒回：「你的酒潑到我了，馬上滾！」接著再開第2槍，李男這時感覺劇痛，伸手一摸發現自己臉上都是血，被第1槍打中的右眼球還當場掉出來，旁人連忙叫李男快走。

▲▼眼球。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲被害人無端近距離遭槍擊，中彈的右眼球當場掉出來。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

李男捂著臉強忍暈眩，自己走到馬路上打119叫救護車就醫，醫師從李男右眼及第2槍打中鼻樑的傷勢，研判是遭填充辣椒水、類似漆彈的彈丸近距離擊中，所以傷口周邊有嚴重的辛辣與灼熱感，醫師盡力搶救李男破裂出血的右眼球，裝回原位並進行修補手術，同年4月李男因右眼球萎縮救不回，被迫摘除而失明，最後重建右眼窩植入義眼。

李男提告指稱與簡男無冤無仇，當時2人座位相隔2到3張桌子，他也沒潑酒，不懂為何簡男為何要傷他。簡男到案全盤否認，聲稱李男認錯人，李男斬釘截鐵反駁指出，簡男雙手都是刺青，行凶時就站在他面前，他絕沒認錯人，且簡男是直接朝他開槍，絕非把玩槍枝誤傷。

法官審理認為簡男起初辯稱不認識李男，被拆穿後才改口說認識，已有矛盾，簡男雖抗辯李男打119時沒說遭誰槍傷，但法官勘驗報案電話錄音，認定李男負傷驚慌，頻說「我中彈了」、「我不行了」催促救護車快來，當時顯然無法分心描述兇手身分，而非刻意隱瞞實情。

當時在場的公司負責人邱男，出庭宣稱沒看到事發過程，僅知李男眼睛受傷，不過法官查明邱男與簡男是從小玩到大的朋友，證詞有避重就輕之嫌，據此認定李男說詞可信，簡男手段兇殘但應無殺人意圖，因此依重傷害罪論處。

不幸的是，李男右眼失明後，無法繼續從事髮型設計工作，走在路上常感覺他人異樣眼光，因而自卑焦慮，罹患憂鬱症飽受身心痛苦，加上不滿簡男從不認錯道歉又故意拖延訴訟，李男憤而於去年11月輕生辭世，他的親人含悲出庭轉達李男遺願，求法官給簡男應有的制裁、從重量刑。

簡男本案曾因無故不出庭被通緝，落網後交保3萬元又失聯，去年(2022年)因另案判刑定讞入監，仍在服刑。法官指簡男前科累累、素行不佳，本案始終不認罪也沒道歉和解，不宜輕縱，依法定刑可判5年以上、12年以下徒刑的重傷害罪，判簡男8年徒刑，可上訴。

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