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新竹望族「靠1招」誘騙幼幼台哥哥　半年拐掏7千萬　

張錦生在臉書上曬名錶，營造富二代形象。（讀者提供）

▲張錦生在臉書上曬名錶，營造富二代形象。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年43歲的「蜻蜓哥哥」宋翊彰，和「水蜜桃姐姐」、「蝴蝶姐姐」等知名藝人同期出道，是東森幼幼台「昆蟲家族」元老成員之一，十多年前轉戰中國電視台擔任兒童節目主持人，加上投資眼光精準，累積不少財富，沒想到卻遇上詐欺慣犯，陸續被騙走7千萬元，還吃上官司。

宋翊彰告訴本刊，他從中國返台後，計畫退休，男子張錦生得知後，透過臉書私訊他，自稱是新竹望族後代，在政商界、演藝圈人脈廣闊，還說藝人江蕙的經紀人是他朋友，可以幫宋介紹商演機會，他聽了半信半疑，向江蕙的經紀人求證，確認二人熟識後，才放心與張錦生結為朋友，沒想到卻引狼入室。

張錦生是詐欺慣犯，以各種名目在網路上騙了不少人。（讀者提供）

▲張錦生是詐欺慣犯，以各種名目在網路上騙了不少人。

宋翊彰說，結識後，張錦生常約他到五星級飯店用餐，餐費都由張買單。最特別的是，張每次到櫃台結帳，都不用現金或刷卡，而是在帳單上簽名就直接走人，讓他對張另眼相看。

為了取信被害人，張錦生故意將大筆現金放在腳上拍照炫富。（讀者提供）

▲為了取信被害人，張錦生故意將大筆現金放在腳上拍照炫富。

張錦生還邀宋翊彰到飯店一樓精品店血拚，全身穿戴名牌的張看來熟門熟路，一進門就有好幾位店員上前熱情招呼，張也爽快地買了一個十多萬元的名牌包，同樣簽名記帳。宋看了相當好奇，詢問原因，張才解釋因長期住在飯店，是VIP，才能記帳月結。

宋翊彰告訴本刊：「張錦生花錢不手軟，除了名牌包，還好幾次帶我到精品店買名錶，我好奇問他賺錢的門路，他透露全靠投資房地產致富，讓我很心動。」

2015年某天，張錦生帶宋翊彰前往日月潭，表示觀光業前景看好，他準備募資4億到5億元買土地，之後再找買家蓋飯店，預計可獲利3到4倍，並透露已有議員、日本外交官入股，還出示外交官匯款200萬元的明細取信於宋。宋因想提早退休，讓父母親享福，當下心動入股，半年內陸續投資7千多萬元。

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