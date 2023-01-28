▲亂掏耳朵恐致「耳膜穿孔」！嚴重影響聽力，修補建議一次看。（圖／示意圖／記者趙于婷攝）

文／振興醫院耳鼻喉部蕭安穗主任

造成耳膜穿孔的原因很多，在急性方面有可能是家暴、潛水或不當使用耳用棉棒，抑或是中耳通氣管術後自然排出後遺留之穿孔，在慢性方面則多半是慢性中耳炎所造成。單純耳膜穿孔多半合併有輕度的傳導性聽力障礙，但慢性中耳炎拖久了，也可能合併有膽脂瘤以及中重度傳導性或混合性的聽力障礙。

在急性耳膜穿孔這一部份，通常不需立刻手術，可至少觀察一個月。若穿孔面積小於50%，多數耳膜會自行痊癒，亦可在耳膜上貼一小紙片加速耳膜的癒合。若耳膜穿孔過大或一個月後耳膜未自行癒合，則需施行耳膜修補手術。

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至於慢性中耳炎的穿孔則較複雜些，小於約25%的穿孔，宜先評估其耳咽管功能，若耳咽管功能不佳，貿然將穿孔補起來，病人可能反而會有悶塞感。此時可用一小紙片將病人的耳膜穿孔貼住（paper test）先測試其感受，若反應良好，則可考慮進行耳膜修補。

慢性中耳炎的起因，包括：重覆急性中耳炎的後遺症、耳咽管通氣不良、顱顏異常（例如：唇顎裂等）、鼻咽癌放射線治療後、抑或是慢性耳膜發炎，例如：長期黴菌感染等。

耳膜穿孔又有二種狀況，一為流膿耳，一為非流膿耳。流膿耳表示中耳腔有持續發炎的狀況，應先給予抗生素，包括口服及耳滴劑。根據統計，慢性中耳炎最常見的為綠膿桿菌，抗生素應以涵蓋此菌為主。分泌物之實驗室細菌培養也很重要，在給予抗生素一週後若症狀沒有改善，則應做高解析度顳骨斷層檢查，看看中耳或乳突是否有肉芽、膽脂瘤或慢性中耳炎的狀況。

頑固性耳漏可能的原因很多，包括（1）多重抗藥性的金黃色葡萄球菌、（2）非結核分枝桿菌 （NTM）感染、（3）嗜伊紅性中耳炎 （Eosinophilic otitis media）、（4）IgG4免疫球蛋白缺少症、（5）壞死性外耳道炎併中耳及乳突侵犯。

若為非流膿耳，且純音聽力檢查氣骨導差在30分貝以內，不必做電腦斷層檢查；若氣骨導差大於30分貝或病史超過五年，還是建議做電腦斷層，評估一下中耳聽小骨鏈之結構及乳突發炎的狀況。

耳膜穿孔修補的目的，最重要是改善慢性發炎的狀況，第二才是改善聽力，特別是慢性發炎病史過久，聽小骨鏈發生硬化現象，此時聽力改善就成了可遇而不可求的事了。當然重建聽小骨鏈改善聽力也是耳科醫師追求的目標，耳膜本身有放大音聲及緩和噪音的功能，一旦耳膜穿孔，常年受噪音影響，聽覺會較正常人退化地快，特別是高頻的部份，耳鳴也常常伴隨而生。因此耳膜的修補有其必要性；除改善聽力，減少耳漏的困擾，在生活上不必擔心洗頭耳朵進水，游泳或潛水也不再有煩惱。