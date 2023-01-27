學者：捷克總統大選後　可能退出「中國合作機制」

▲捷克總統候選人帕維爾（左）與巴比斯（右）。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林27日專電

捷克即將舉行總統大選，學者研判選後捷克可望加入波羅的海三國行列，退出北京主導的中國與中東歐合作機制。

中國－中東歐國家合作機制成立於2012年，2019年希臘加入後一度擴張到17+1；2021年立陶宛、2022年拉脫維亞和愛沙尼亞相繼退出，目前歐洲僅14個國家參與，最近捷克也醞釀退出。

捷克中國問題專家卡拉斯蔻娃（Ivana Karásková）在德國網路媒體China.Table舉行的研討會表示，中東歐各國渴望外來投資，原本對中國期待很高，雙方一拍即合；不過近年關係每下愈況，中東歐國家普遍對中國辦不到、或不願意兌現投資承諾感到失望。

除了經濟合作不如預期，她指出，在政治上中東歐國家與中國也沒有共同的議程，各國對中國在學術和公民社會的影響力出現疑慮，北京拒絕批評俄羅斯發動侵略戰爭，更讓中東歐各國感到心寒。

捷克1月27、28日兩天舉行總統大選的第二輪決選，出線者將取代擔任總統長達10年的齊曼（Miloš Zeman）。

去年，捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）已表示將檢討對中關係。

卡拉斯蔻娃研判，選後捷克將退出中國與中東歐合作機制。她分析，去年下半年捷克擔任歐盟輪值主席，因此在外交上特別小心；如今沒有顧慮，熱衷與中國深化關係的齊曼也下台，正是捷克退出的時機。

卡拉斯蔻娃說，從立陶宛退出開始已出現骨牌效應，身為中歐重要國家，捷克的退出對其他中東歐國家將是重要訊號。除非中方大動作挽回，不然她對這個中國與中東歐合作平台的未來不樂觀。