咖啡廳活春宮！男女「交纏激戰」沙發狂晃　5秒啪啪片客人看傻

▲ 南韓京畿道水原市一家咖啡廳上演活春宮。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合報導

南韓京畿道水原一家包廂式咖啡廳（Room Cafe）上演活春宮，一對男女在同一張椅子上交疊激戰，還依稀可聽見啪啪聲響，影片在社群媒體上瘋傳，震驚眾多網友，不過也有不少人歪樓，發現這家咖啡廳甜點價格異常親民後躍躍欲試。

這段短短5秒的影片26日在推特上被瘋狂轉傳，只見拍攝者將鏡頭舉高，便可看見他後方有一對男女，在同一張椅子上面對面相擁交纏，背對鏡頭的女子背後雖披著一件外套，仍可看出二人緊抱彼此不斷抖動，還隱約傳出碰撞聲。其他客人目睹這番限制級畫面相當傻眼，只好尷尬向友人提議，「我們去抽菸吧。」

這家咖啡廳以高大的沙發椅隔成多個類似包廂的空間，讓客人用餐聊天時也可保有隱私，沒想到卻被用來開房間打砲。影片短短1天累積240萬次觀看，網友紛紛表示，「他們正在創造新的客人」、「是咖啡廳還是摩鐵」、「那種地方和Room Cafe形式的咖啡廳最好不要去，這種人很多」、「我在那裡打工過，現在你們知道我為什麼辭職了吧」、「韓國什麼時候這麼開放了」。

有人神出這家咖啡廳是位在水原的「咖啡香」，不過比起活春宮，甜點價格反而更吸引網友目光，「提拉米蘇只要2500（約新台幣61元）？」、「蛋糕也太便宜，還有免費A片」、「地瓜鮮奶油蛋糕2500欸」、「為什麼這麼便宜？我要去」、「先別管這個了，重點是蛋糕太便宜」、「畢竟做愛很常看到，但便宜蛋糕難找啊」。