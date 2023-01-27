　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

新屋3間房「開窗直面大片墓園」…她崩潰要退錢！建商拒絕理由曝

▲▼廣東女斥資370萬卻買到「墓景房」。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲廣東女斥資370萬卻買到「墓景房」。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東一名金姓女子日前因為新購買的房子開窗即見一大片墓地，要求退錢，因為她認為在買房前，建商沒有告知她房子附近有墓地一事，在完工前也拒絕讓她進房查看周邊環境。該銷售中心工作人員回應稱，雙方簽訂的協議已寫明附近有墓園。

據《澎湃新聞》報導，金女說，2021年她以370萬元人民幣（約新台幣1635萬元）買下佛山新希望金沙公館1棟某高層樓房，希望入住後擁有一個美麗寬闊的鳥瞰視野，然而，進入毛坯房後，打開窗戶卻發現不遠處山上有一大片墓地，房子裡朝南的房間有三個，三個房間開窗都能看見墓地。

金女強調，購房前，業務員在介紹建案的時候並沒有提到附近的墓地，也沒有告知她1、2棟高層樓房開窗可能看見墓地這件事，且業務員曾以房子尚未建好為由拒讓她在購房前進房查看周圍環境。

她回憶，業務員曾介紹1、2棟比6、7棟更便宜，她追問「便宜在哪」，對方回覆稱，「6、7棟地段最好，是社區的樓王；1、2棟更靠近路邊，平時生活可能會聽見更多噪音。」

金女坦言，在購房前，買之前知道房子的棟數、樓層、戶型、朝向，也知道這附近有墓地，但沒有將二者結合在一起聯想，如果業務員在購房前主動告知這是「墓景房」，那她肯定不會買。

金女認為，建商-佛山新希望金沙公館銷售中心侵犯她的知情權，業務員有必要在購房前主動告知購房者該房源附近存在墓地且開窗就能看見墓地的問題。她希望建商退房退款或一定額度的退款賠償，但該建商以《紅線內外不利因素情況告知書》已明確說明存在墓地、雙方已簽署該協定為由拒絕。

這份金女已經簽署的《紅線內外不利因素情況告知書》顯示，其中確實載明「距項目東南側存在墓園」。但金女表示，當時拿到手的合約有好幾份，「業務員、律師等人都圍在旁邊等我簽名，沒給我留時間仔細翻看合約，也沒讓我帶回家仔細看。我就當場直接簽了。」

新希望房產公司總部表示，將派專人核實此事，目前暫無回覆。

北京市京師（上海）律師事務所的吳風虎律師認為，金女在交易過程中明確知曉建案及樓棟情況，墓景也形成於建案建設之前，金女客觀上已經知曉或應當能夠知曉房屋周邊公墓情況，她在購房的過程中因為未盡到自身的審慎義務，也存在一定的過錯，應承擔相應的責任。在《紅線內外不利因素情況告知書》這份材料中非常明顯地標明了不利因素，在購買者能夠閱看並且理解字面意思的情況下，法院通常認為簽字代表已經知曉了相關的內容。

吳風虎律師表示，購房者還可以考慮從售房過程和合約中尋找突破點，搜集證據，通過訴訟維護自己的合法權益，如銷售人員是否在售房過程中對「墓景」情況作出過不實的書面承諾或回覆，亦或是購房合約中是否明確約定出售方的披露義務。如果確實構成惡意隱瞞欺詐購買人的情況，那麼出售方應當承擔相應責任。

ET快訊
女偶像「生日變忌日」猝逝！　母悲痛證實：心都要碎了
一堆人買整本刮刮樂！　彩券行曝真實結局
告發知名導演性侵！　36歲女星陳屍家中
啪啪愛揉胸「他摸出硬塊」竟是乳癌　救女友一命
買車「講出這5句話」準備當肥羊！　談判重點曝
台中17歲男機車噴飛！　倒地慘死畫面曝
林書豪來台打球「PTT一面倒狂罵」！　他驚呆了
快訊／南港展覽館擠爆了！　破萬人徹夜排隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

五台山寺廟夜間關門　大批香客竟「踹開廟門」硬要拜！

男童爽領新年禮盒　一拆開「怒摔爆哭」罵：還不如不送

新屋3間房「開窗直面大片墓園」…她崩潰要退錢！建商拒絕理由曝

陸證實：加州半月灣槍擊案5名死者為中國公民

陸寵托師正夯　女子過年擼貓遛狗「10天賺上萬台幣」　

過年放煙火險遭團滅！沖天炮倒掉「朝家門狂射」　全家嚇壞逃難

大叔高速公路逆行兩車相撞！　家屬嘆「感染新冠後記憶減退」

2025年消滅百元毛主席紙幣？　陸專家駁斥「數字人民幣」取代說

20歲直播主常年不洗澡！全身黑垢「變恐怖大象皮」半裸照震驚眾人

陸乘聯會預估：今年新能源車銷量850萬輛　滲透率將達36%

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

駕駛國道「放手吹笛子」　妹子驚呆錄下：太扯啦

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

(無標) 逆向撞遊覽車

自小客「逆向直衝遊覽車」　第1視角曝！副駕妻慘死

約跳槽遭拒...酒醉保全不滿　超商前「鑰匙插頭」男送醫亡

五台山寺廟夜間關門　大批香客竟「踹開廟門」硬要拜！

男童爽領新年禮盒　一拆開「怒摔爆哭」罵：還不如不送

新屋3間房「開窗直面大片墓園」…她崩潰要退錢！建商拒絕理由曝

陸證實：加州半月灣槍擊案5名死者為中國公民

陸寵托師正夯　女子過年擼貓遛狗「10天賺上萬台幣」　

過年放煙火險遭團滅！沖天炮倒掉「朝家門狂射」　全家嚇壞逃難

大叔高速公路逆行兩車相撞！　家屬嘆「感染新冠後記憶減退」

2025年消滅百元毛主席紙幣？　陸專家駁斥「數字人民幣」取代說

20歲直播主常年不洗澡！全身黑垢「變恐怖大象皮」半裸照震驚眾人

陸乘聯會預估：今年新能源車銷量850萬輛　滲透率將達36%

跟著女星買香水！林智妍最愛甜甜冠軍香、Tiffany玫瑰花香百搭又優雅

超奢華！國泰航空3航線「頭等艙回歸」　選好枕頭等空姐幫鋪床

大讚陳建仁新內閣「學養俱佳」　蘇巧慧：讓台灣繼續衝

林書豪轉戰台灣職籃　中國球迷：和霍華德打一場

演藝圈有誰超凍齡？　鄉民點名「1男1女」喊猛：是自然的那種

自爆阿娘喂半數店「地下水、自來水泡茶」！廖老大怒：喝了會烙賽

陳建仁組「溫暖堅韌」內閣　民眾黨開嗆：盼能做到而非一灘爛泥

8歲開始陰陽眼！女約會看到男友「過世祖母」　被鬼魂催抱孫

掌握2023職場5大趨勢！年後轉職更順利

從猶豫到義無反顧　陳建仁接閣揆心境曝光

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

大陸熱門新聞

手機給兒子上網課一查課金87萬　打工爸：天塌了

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

20歲直播主常年不洗澡！全身黑垢變恐怖大象皮

遊客打架「推落」千年商代文物

煙火整箱倒掉朝家門狂射！一家人過年險遭團滅

孕婦慘遭醫護導尿管插入陰道　大出血流產

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

惡媳除夕夜棒打83歲婆婆 兒子上前補一腳要趕母親出門

大叔高速逆行爆車禍！家屬曝原因

港碩士女移民英國活不下去！　

男童爽領新年禮盒　一拆開「怒摔爆哭」

男嬰出世僅一天！在醫院離奇骨折「手臂斷兩截」

新屋3間房開窗直面大片墓園　她崩潰要退錢

世界唯一慶祝「貓年」的國家

更多熱門

相關新聞

「1理由」把房留給姪子　2親女兒都拿不到

「1理由」把房留給姪子　2親女兒都拿不到

多數人會將自己的財產留給子女。但一名男子卻因為生了2個女兒，認為未來孫字輩不會和自己同姓，因此決定將房子留給姪子繼承，2個親生女兒都拿不到，就連丈母娘也同意這個想法，幫忙說服老婆。女兒得知後相當傻眼，無奈表示「原來宗姓居然比得過親血緣」。

台中毛骨悚然屋賣了！網提議賺法

台中毛骨悚然屋賣了！網提議賺法

大陸「千億級房企」數量腰斬　房價連跌6個月

大陸「千億級房企」數量腰斬　房價連跌6個月

爸媽留2間房「姊姊1習性噁炸」　他同住崩潰

爸媽留2間房「姊姊1習性噁炸」　他同住崩潰

21歲準新娘高燒診所連打3針　抽搐口吐白沫身亡

21歲準新娘高燒診所連打3針　抽搐口吐白沫身亡

關鍵字：

廣東房子墓景房

讀者迴響

熱門新聞

普發6千元領取時間曝光　3方式一次看

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

《玩很大》錄影驚爆意外！

蘆洲酒醉鑰匙殺人！男子滿頭血倒地亡

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

沒確診過簽到！底下刷一排　醫見這人驚「超神勇」

吃網美冰店！她嫌男友停車慢「當街扭打」

灌籃高手片段「路人大聲配音」她氣炸開罵

10級強風來了！寒流今再襲　連3天6℃最凍時間曝　

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

渡邊直美瘦20kg　金髮新造型曝光

新片票房破69億！男星手滑按讚封神文

醫師超強4口訣！他一年狂減60公斤

更多

最夯影音

更多
歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻
大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面