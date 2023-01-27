新屋3間房「開窗直面大片墓園」…她崩潰要退錢！建商拒絕理由曝

▲廣東女斥資370萬卻買到「墓景房」。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東一名金姓女子日前因為新購買的房子開窗即見一大片墓地，要求退錢，因為她認為在買房前，建商沒有告知她房子附近有墓地一事，在完工前也拒絕讓她進房查看周邊環境。該銷售中心工作人員回應稱，雙方簽訂的協議已寫明附近有墓園。

據《澎湃新聞》報導，金女說，2021年她以370萬元人民幣（約新台幣1635萬元）買下佛山新希望金沙公館1棟某高層樓房，希望入住後擁有一個美麗寬闊的鳥瞰視野，然而，進入毛坯房後，打開窗戶卻發現不遠處山上有一大片墓地，房子裡朝南的房間有三個，三個房間開窗都能看見墓地。

金女強調，購房前，業務員在介紹建案的時候並沒有提到附近的墓地，也沒有告知她1、2棟高層樓房開窗可能看見墓地這件事，且業務員曾以房子尚未建好為由拒讓她在購房前進房查看周圍環境。

她回憶，業務員曾介紹1、2棟比6、7棟更便宜，她追問「便宜在哪」，對方回覆稱，「6、7棟地段最好，是社區的樓王；1、2棟更靠近路邊，平時生活可能會聽見更多噪音。」

金女坦言，在購房前，買之前知道房子的棟數、樓層、戶型、朝向，也知道這附近有墓地，但沒有將二者結合在一起聯想，如果業務員在購房前主動告知這是「墓景房」，那她肯定不會買。

金女認為，建商-佛山新希望金沙公館銷售中心侵犯她的知情權，業務員有必要在購房前主動告知購房者該房源附近存在墓地且開窗就能看見墓地的問題。她希望建商退房退款或一定額度的退款賠償，但該建商以《紅線內外不利因素情況告知書》已明確說明存在墓地、雙方已簽署該協定為由拒絕。

這份金女已經簽署的《紅線內外不利因素情況告知書》顯示，其中確實載明「距項目東南側存在墓園」。但金女表示，當時拿到手的合約有好幾份，「業務員、律師等人都圍在旁邊等我簽名，沒給我留時間仔細翻看合約，也沒讓我帶回家仔細看。我就當場直接簽了。」

新希望房產公司總部表示，將派專人核實此事，目前暫無回覆。

北京市京師（上海）律師事務所的吳風虎律師認為，金女在交易過程中明確知曉建案及樓棟情況，墓景也形成於建案建設之前，金女客觀上已經知曉或應當能夠知曉房屋周邊公墓情況，她在購房的過程中因為未盡到自身的審慎義務，也存在一定的過錯，應承擔相應的責任。在《紅線內外不利因素情況告知書》這份材料中非常明顯地標明了不利因素，在購買者能夠閱看並且理解字面意思的情況下，法院通常認為簽字代表已經知曉了相關的內容。

吳風虎律師表示，購房者還可以考慮從售房過程和合約中尋找突破點，搜集證據，通過訴訟維護自己的合法權益，如銷售人員是否在售房過程中對「墓景」情況作出過不實的書面承諾或回覆，亦或是購房合約中是否明確約定出售方的披露義務。如果確實構成惡意隱瞞欺詐購買人的情況，那麼出售方應當承擔相應責任。