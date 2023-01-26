前女友有新歡　「把妹達人」抓狂80多刀捅死她！恐被關到死

▲「把妹達人」菲萊塔斯狂砍前女友80多刀致死。（圖／翻攝YouTube）



記者吳美依／綜合外電報導

法國YouTuber、自封為「把妹達人」的菲萊塔斯（Mickaël Philétas）疑似不滿前任發展新戀情，深夜闖入前女友家中，狂砍對方80多刀致死，還試圖殺害女方新歡，甚至持槍威脅性侵前女友妹妹。他於本月25日被判無期徒刑，22年不得保釋。

《衛報》及法國媒體報導，菲萊塔斯曾任鐵路工人及有氧運動教練，2015年因對前女友施暴被判緩刑。他自封為「誘惑」及「男子氣概」專家，經營YouTube頻道指導如何成為「至尊男」（alpha male），這個詞彙源自生物族群研究，意指動物社群裡的領袖，後被延伸形容能力卓越、性格強勢、具支配及主宰傾向的男性，被一些人認為能夠有效吸引戀愛對象，但也被批評為父權、厭女及沙文主義思維。

▲34歲的梅蘭妮身中80多刀身亡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



事實上，菲萊塔斯與34歲前女友梅蘭妮（Melanie G.）早在2019年分手，但他非常執著對方是否找到新對象。2020年1月29日深夜，菲萊塔斯闖入前女友位於巴黎近郊小鎮埃克維伊（Ecquevilly）的住家犯案，梅蘭妮當場身亡，新歡身中30刀但及時獲救。

檢察官蒙托祖（Marine Montauzou）25日出庭時表示，根據菲萊塔斯拍攝的影片，此人顯然「無法忍受任何女人起身反抗他」，並且「對女人具有謀殺傾向的仇恨」，本案「毫無疑問」是預謀犯案。法庭上出示的精神鑑定也形容，菲萊塔斯自戀、多疑、頑固、易怒、驕傲，但缺乏同理心及罪惡感。

菲萊塔斯出庭時，大部分時間都保持緘默，不願解釋犯案經過，直至審判尾聲才坦言，這是因為自己感到「非常羞愧」。但他曾向調查人員表示自己並不仇恨女性，在YouTube頻道分享1500多部男子氣概影片，只是因為對於網路交流很有興趣。