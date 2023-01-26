旅行也能開運！2023年必試8方位　東北方事業運、財運大開

記者黃翊婷／綜合報導

新冠疫情趨緩，不少民眾都在規劃出國旅遊行程。旺好運公開2023年旅行必試開運方位，往西方、東北方、西南方都有助於提升財運和事業運，民眾若有機會出國旅遊，不妨試試，或許真的能為自己帶來好運氣。

▲疫情趨緩，我國邊境解封，出國旅遊的人潮也跟著增加。（資料照／記者蔡玟君攝）

旺好運表示，開運方位要以自己的住家為基準點，前往可以開運的角度方位、距離超過100公里以上之處，旅行時間至少3至4天，但盡量不要超過2個月，就有機會讓一整年的運勢變旺。

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東方：可以幫助實現夢想、帶來希望，有助於提升學習運與人際關係。

西方：多往大自然的山川河流去，可提升財運，也可以幫助戀愛成功。

南方：會變得更有名氣，擁有全新的未來。

北方：可以消除煩惱，感情方面有進一步發展。

東南方：社交活動變多，個人形象變好，有助於愛情開運。

東北方：有助於轉換工作環境，事業運、財運大開。

西南方：多往田園、草原等郊外踏青，可提升事業運。

西北方：多往廟宇、神社、佛寺等進香，可提升貴人運。

▲旅行開運方位。（圖／旺好運提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

至於開運方位要怎麼看，旺好運說明，從自己的住處來看，東、南、西、北都是從面朝該方位從左右各15度視角，且合起來為30度的視線範圍，東北、東南、西北、西南方則是面朝該方位從左右各30度角，且合起來為60度的視線範圍。

● 本文獲得旺好運授權。