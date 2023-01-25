嘉市國際教育再升級　外師體驗華人春節文化

▲▼ 嘉市外師用家鄉母語祝賀大家新年快樂 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市英語教學資源中心(ETRC)特別邀請服務於嘉義市興嘉國際英語學院的南非外師Elelwani 與任教於文雅國小、崇文國小與蘭潭國小的菲律賓外師Kezia 用自己家鄉母語來祝賀大家新年快樂，在中華春節氣氛中，也讓大家學習如何用不同國家語言拜年。

嘉義市持續推動國際教育2.0，以「教育新世代-人文創新拚世界」為主軸，強化雙語深耕及教育國際化，除了達到「校校有外師」的目標外，目前亦有74位教師取得國際教育專業認證，平均每校有4位教師成為推動嘉義市國際教育2.0的領頭羊，更以城市隊的規格推動國際教育2.0，不僅有文雅國小國際資源中心和志航國小英資中心，還有由精忠國小、蘭潭國中、蘭潭國小、北園國小協力合作的國際教育地方培力團(IELCG)，進行全市師資培訓、課程諮詢輔導等服務，也與中正大學教育研究所(南區國際教育中心)共同合作推動嘉義市國際教育2.0再升級，從小拓展學童們的國際視野。

教育處處長林立生表示，嘉義市教育綱領著重人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野。在時代的進步與全球化的趨勢下，唯有持續不斷推動國際教育和雙語教育，打開孩子們的視野，才能嘉義市的孩子持續與世界鏈結，成為願意負責任、有行動實踐力的世界公民。

因此，嘉義市除於2021年啟動雙語教育元年、開辦「全市英語日」，透過全英語活動讓師生歡樂學雙語外，也以SDGs永續發展、元宇宙創新教學技術、嘉義歷史及生態軸帶的虛擬(VR)、擴增實境(AR)平台為主題，發展市訂國際教育雙語課程，帶領全市國中小在後疫情時代走向國際。

英資中心主任蕭慧蓮也表示，今年市聘外師專案計有11名外籍教師在國中小巡迴任教六年級與七年級學生，加上國教署補助計畫9位外籍教師以及中心外籍顧問等，共計21位外師在嘉義市任教，分別來自美國、加拿大、澳洲、英國、菲律賓、南非、貝里斯等不同國家，為提升嘉義市外籍英語教師的教學專業，111學年度起英資中心每月定期辦理工作坊，透過各項活動課程，讓外師能互相交流、學習中國文化以及如何運用在地資源教導學生，日前也讓外師書寫春聯，體驗中國人的過年文化，這次反向透過外師用自己家鄉母語來教導大家拜年，為兔年增添更多國際色彩。

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