初四湧北上車潮！國道9處地雷路段出爐　國5塞炸「恐連堵18小時」

▲春節返鄉國道車潮。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

今天大年初四(1/25)，除仍有出遊車潮外，國道將湧現大量北上車流，國道預料有9處易塞地雷路段，其中國5北上將塞爆，恐從清晨塞到半夜連堵18小時，預估半夜3點後才能紓解。

今天是大年初四，國道將出現大量北上車潮，國道雙向車流量預估有138百萬車公里，為平常近1.6倍，交通量僅次初三，北上路段恐塞爆。

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高公局預測國道有9處易塞地雷路段，且都是北向路段，包括國1北上西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，國3北上竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪，以及國5北上宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統。

其中西部國道北上車潮恐怕得塞到深夜到半夜3時才紓解；國5北上則將自上午9點塞到半夜3點，恐連續18小時都出現龜速。

▲1/25初四國道易塞時段路段。（圖／高公局）

高公局建議，西部國道南向用路人早上6時前或中午12時後出發；中部地區北向用路人，則建議上午12時前出發；南部地區北向用路人提早上午9時前出發，或可延後至初七至初八再出發。國5部分，則建議北向用路人可趁上午9時前出發。

高公局表示，初四為北返尖峰日，預估中午過後將出現長時段壅塞，部分北向路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段可能壅塞至隔日凌晨，建議北返民眾可提前於上午出發或延後至初七、初八假期尾聲再出發，另可利用台61改道行駛，避免車流過度集中，就能減少塞車。