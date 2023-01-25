屏東女控惡鄰居出拳打傷右眼　法官發現疑點結局翻轉

▲一名女子遭鄰居不小心弄傷右眼，憤而提告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／屏東報導

屏東陳女與張男爭吵，右眼被張男的手揮擊中，因此控告張男，向法官表示是張男出拳打傷他，但法官認為陳女說法不合常理，認為張男是衝突中手不小心擦到林女右眼，因此依過失傷害罪，判處張男拘役30日，可易科罰金。

判決書指出，張男因不滿鄰居林女餵食野鳥，與林女發生爭執，不料，張男越講越氣，激動下手部有揮舞等肢體動作，而意外揮擊中陳女右眼，導致陳女右眼鈍傷。

陳女指控，當時她與另名鄰居有爭執，這時張男突然拿木棍跑過來，對她揮舞，後來又把木棍放回家，再衝過來對她揮拳，導致她右眼受傷。

然而，法官認為陳女的說法有疑點，認為張男倘真有傷人之意，何需持木棍威嚇陳女後，在情緒激動之時，先將手上可傷人的木棍放回其住處，再自住處走出來改以徒手方式出拳毆打。張男則表示，當時他有拿木棍，打算嚇嚇陳女，沒想到陳女衝過來想要打人，他伸出手阻擋，不料手不小心擦到陳女眼皮。

法官認為當時場面混亂，張男可能是在衝突中不慎徒手揮擊陳女眼部，且張男如是故意出手，出拳次數不可能僅有1次，因此認定是張男因一時不慎，手揮擊到陳女右眼。

法官認為，張男與陳女之前就有糾紛，竟於衝突之際，未注意其肢體動作，而徒手揮擊陳女右眼，導致陳女受傷，考量張男坦承犯行，但未能與陳女達成和解，亦未曾慰問，態度不佳，且兩人又有多年宿怨，依過失傷害罪，判處張男拘役30日，可易科罰金，全案還可上訴。