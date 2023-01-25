重案回顧／震驚全台！台南2警追查竊車案　身中55刀割喉慘死

記者黃資真／綜合報導

台南市2022年8月22日發生一起震驚全台社會的命案，27歲的曹瑞傑、36歲凃明誠2名員警在追查機車竊盜案時，遭明德外役監逃犯林信吾以55刀砍殺身亡，此案同時也讓外界關注外役監遴選機制、警察使用槍械等議題，卻再也喚不回2名無辜年輕員警的性命。

▲2022年8月22日，曹瑞傑（左）與凃明誠2名英勇員警遭逃犯林信吾殺害。（圖／翻攝自Facebook／台南市政府警察局、曹瑞傑哥哥臉書）



2022年8月22日這天，曹瑞傑、凃明誠2名警員一如往常穿著制服到第二分局民權派出所上班，上午11時許，2人為了追緝機車偷竊案，先後前往安南區北汕尾附近的第1公墓，當時凃僅在現場看到遭竊走的紅色機車沒看到人，四處尋找嫌犯蹤跡。

▲曹、凃2人一共身中55刀身亡。（圖／記者林悅攝）



怎料，林信吾正躲藏在草叢後，待凃明誠從眼前出現，拿出彈簧刀衝上前割喉、奪槍挾持，導致涂身中17刀，曹瑞傑駕駛警車抵達現場，發現同事倒臥血泊連忙下車欲逮捕林信吾，但手無寸鐵的他最終身中38刀倒地，林殺完人後便騎車逃亡。

案發時另名陳姓員警獲報趕往現場，根據他身上的密錄器畫面顯示，當時凃明誠滿身是血，手拿著礦泉水瓶勉強從警用巡邏車後座下車，隨即倒在地上，由於遭割喉，他只能發出痛苦悲鳴向陳員討水喝。

身中38刀的曹瑞傑則是用意志力反覆試圖坐起，卻又次次倒地，用盡最後一絲力氣呼喚陳員先去援救倒地的凃明誠，最終2人送醫搶救後皆不治身亡。

逃亡期間，林製造多處斷點，令警方摸不著頭緒，最終在17小時後，案發隔日凌晨4時許於新竹落網，檢方也火速在16天內偵結，依強盜殺人、殺人、妨害公務等罪將林起訴，求處死刑。全案審理中

▼殺警兇嫌林信吾。（圖／記者陳以昇翻攝）

